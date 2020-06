"Uderz go w twarz!". Policjant poniża migrantów, jednego sam bije po głowie. Jest nagranie

- (Jesteś tu) gościem. I musisz przestrzegać prawa. Ok? - tymi słowami włoskiego policjanta do obywatela Tunezji zaczyna się nagranie zarejestrowane telefonem komórkowym w punkcie przyjmowania migrantów w małej miejscowości Favara na południu Sycylii, w prowincji Agrigento.

-Ty, uderz go w twarz - słychać później. - Uderz go w twarz, jego! - rozkazuje policjant. Młodzi mężczyźni, do których zwrócone są te słowa, a także ci, którzy obserwują scenę, początkowo myślą, że to żart. Śmieją się. Kiedy jeden z nich uderza kolegę delikatnie, symbolicznie, funkcjonariusz sam bije go w głowę, sugerując, że chodzi o mocniejszy cios.