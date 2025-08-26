Huczny ślub i sesja zdjęciowa. Nowożeńcy usłyszeli zarzuty

- Znajdujący się w miejscowości Vico Equense kościół Santissima Annunziata położony jest na skalistym cyplu, nowożeńcy często wybierają to miejsce jako tło zdjęć ślubnych.
- Po sesji uświetnionej odpaleniem świec dymnych para młoda udała się na przyjęcie weselne, niedługo za nimi ruszyła straż miejska.
Lokalne media z regionu Kampania na południu Włoch podają, że do zdarzenia doszło w miejscowości Vico Equense na Półwyspie Sorrentyńskim. Zdjęcia ślubne młodej pary w sobotni poranek postanowiono uświetnić świecami dymnymi odpalonymi przed XIV-wiecznym kościołem Santissima Annunziata. Wskutek tego ucierpiała fasada budynku. Nowożeńcy jednak jak gdyby nigdy nic wraz z gośćmi ruszyli na przyjęcie weselne do pobliskiego hotelu.
Zabytkowy kościół przyciąga pary młode
Znajdujący się w miejscowości Vico Equense kościół Santissima Annunziata uważany jest za jeden z najpiękniejszych zabytków sakralnych we Włoszech ze względu na swoje położenie na nadmorskim cyplu. Z tego powodu pary młode często wybierają to miejsce jako tło sesji zdjęciowych.
Budynek został wzniesiony na początku XIV wieku, prawdopodobnie między 1320 a 1330 rokiem, na skalistym grzbiecie o wysokości około dziewięćdziesięciu metrów, co zapewnia malowniczy widok na morze. Jest jednym z niewielu przykładów architektury gotyckiej na wybrzeżu Sorrento. Do 1818 roku pełnił funkcję siedziby biskupiej i katedry diecezjalnej. W 1980 roku poważnie ucierpiał wskutek trzęsienia ziemi i wymagał kompleksowej renowacji. Ponownie otwarto go w 1995 roku.
Niespodziewani goście na weselu
Niebieskie plamy na fasadzie zabytku zostały szybko zauważone przez służby. Parę nowożeńców namierzono dzięki kamerom monitoringu, a na przyjęciu weselnym w pobliskim hotelu pojawiła się straż miejska. Obojgu świeżo poślubionym małżonkom postawiono zarzuty spowodowania niebezpiecznych eksplozji i uszkodzenia zabytkowego obiektu.
Oprócz postępowania karnego, nowożeńcy mogą zostać zobowiązani do pokrycia kosztów renowacji. Jak podaje portal Napoli Today, wielu mieszkańców potępiło incydent, nazywając go "zniewagą dla jednego z najsłynniejszych symboli Półwyspu Sorrento", czyli kościoła uważanego za jeden z najpiękniejszych we Włoszech.
