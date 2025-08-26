Huczny ślub i sesja zdjęciowa. Nowożeńcy usłyszeli zarzuty

Przygotowania do ślubu Jeffa Bezosa w Wenecji Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Znajdujący się w miejscowości Vico Equense kościół Santissima Annunziata położony jest na skalistym cyplu, nowożeńcy często wybierają to miejsce jako tło zdjęć ślubnych.

Po sesji uświetnionej odpaleniem świec dymnych para młoda udała się na przyjęcie weselne, niedługo za nimi ruszyła straż miejska.

Lokalne media z regionu Kampania na południu Włoch podają, że do zdarzenia doszło w miejscowości Vico Equense na Półwyspie Sorrentyńskim. Zdjęcia ślubne młodej pary w sobotni poranek postanowiono uświetnić świecami dymnymi odpalonymi przed XIV-wiecznym kościołem Santissima Annunziata. Wskutek tego ucierpiała fasada budynku. Nowożeńcy jednak jak gdyby nigdy nic wraz z gośćmi ruszyli na przyjęcie weselne do pobliskiego hotelu.

Zabytkowy kościół przyciąga pary młode

Znajdujący się w miejscowości Vico Equense kościół Santissima Annunziata uważany jest za jeden z najpiękniejszych zabytków sakralnych we Włoszech ze względu na swoje położenie na nadmorskim cyplu. Z tego powodu pary młode często wybierają to miejsce jako tło sesji zdjęciowych.

Budynek został wzniesiony na początku XIV wieku, prawdopodobnie między 1320 a 1330 rokiem, na skalistym grzbiecie o wysokości około dziewięćdziesięciu metrów, co zapewnia malowniczy widok na morze. Jest jednym z niewielu przykładów architektury gotyckiej na wybrzeżu Sorrento. Do 1818 roku pełnił funkcję siedziby biskupiej i katedry diecezjalnej. W 1980 roku poważnie ucierpiał wskutek trzęsienia ziemi i wymagał kompleksowej renowacji. Ponownie otwarto go w 1995 roku.

Kościół Santissima Annunziata w miejscowości Vico Equense jest położony na skalistym cyplu. Źródło: Shutterstock

Niespodziewani goście na weselu

Niebieskie plamy na fasadzie zabytku zostały szybko zauważone przez służby. Parę nowożeńców namierzono dzięki kamerom monitoringu, a na przyjęciu weselnym w pobliskim hotelu pojawiła się straż miejska. Obojgu świeżo poślubionym małżonkom postawiono zarzuty spowodowania niebezpiecznych eksplozji i uszkodzenia zabytkowego obiektu.

Oprócz postępowania karnego, nowożeńcy mogą zostać zobowiązani do pokrycia kosztów renowacji. Jak podaje portal Napoli Today, wielu mieszkańców potępiło incydent, nazywając go "zniewagą dla jednego z najsłynniejszych symboli Półwyspu Sorrento", czyli kościoła uważanego za jeden z najpiękniejszych we Włoszech.

