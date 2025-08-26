Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Huczny ślub i sesja zdjęciowa. Nowożeńcy usłyszeli zarzuty

ślub małżeństwo para młoda
Przygotowania do ślubu Jeffa Bezosa w Wenecji
Źródło: Reuters
Ślub pod Neapolem zakończył się postawieniem zarzutów nowożeńcom, donoszą lokalne włoskie media. Powodem jest uszkodzenie fasady zabytkowego kościoła z XIV wieku podczas sesji zdjęciowej. Dzięki kamerom monitoringu władzom udało się odnaleźć sprawców i dotrzeć do pary młodej jeszcze podczas przyjęcia weselnego.
Kluczowe fakty:
  • Znajdujący się w miejscowości Vico Equense kościół Santissima Annunziata położony jest na skalistym cyplu, nowożeńcy często wybierają to miejsce jako tło zdjęć ślubnych.
  • Po sesji uświetnionej odpaleniem świec dymnych para młoda udała się na przyjęcie weselne, niedługo za nimi ruszyła straż miejska.

Lokalne media z regionu Kampania na południu Włoch podają, że do zdarzenia doszło w miejscowości Vico Equense na Półwyspie Sorrentyńskim. Zdjęcia ślubne młodej pary w sobotni poranek postanowiono uświetnić świecami dymnymi odpalonymi przed XIV-wiecznym kościołem Santissima Annunziata. Wskutek tego ucierpiała fasada budynku. Nowożeńcy jednak jak gdyby nigdy nic wraz z gośćmi ruszyli na przyjęcie weselne do pobliskiego hotelu.

Zabytkowy kościół przyciąga pary młode

Znajdujący się w miejscowości Vico Equense kościół Santissima Annunziata uważany jest za jeden z najpiękniejszych zabytków sakralnych we Włoszech ze względu na swoje położenie na nadmorskim cyplu. Z tego powodu pary młode często wybierają to miejsce jako tło sesji zdjęciowych.

Budynek został wzniesiony na początku XIV wieku, prawdopodobnie między 1320 a 1330 rokiem, na skalistym grzbiecie o wysokości około dziewięćdziesięciu metrów, co zapewnia malowniczy widok na morze. Jest jednym z niewielu przykładów architektury gotyckiej na wybrzeżu Sorrento. Do 1818 roku pełnił funkcję siedziby biskupiej i katedry diecezjalnej. W 1980 roku poważnie ucierpiał wskutek trzęsienia ziemi i wymagał kompleksowej renowacji. Ponownie otwarto go w 1995 roku.

Kościół Santissima Annunziata w miejscowości Vico Equense jest położony na skalistym cyplu.
Kościół Santissima Annunziata w miejscowości Vico Equense jest położony na skalistym cyplu.
Źródło: Shutterstock

Niespodziewani goście na weselu

Niebieskie plamy na fasadzie zabytku zostały szybko zauważone przez służby. Parę nowożeńców namierzono dzięki kamerom monitoringu, a na przyjęciu weselnym w pobliskim hotelu pojawiła się straż miejska. Obojgu świeżo poślubionym małżonkom postawiono zarzuty spowodowania niebezpiecznych eksplozji i uszkodzenia zabytkowego obiektu.

Oprócz postępowania karnego, nowożeńcy mogą zostać zobowiązani do pokrycia kosztów renowacji. Jak podaje portal Napoli Today, wielu mieszkańców potępiło incydent, nazywając go "zniewagą dla jednego z najsłynniejszych symboli Półwyspu Sorrento", czyli kościoła uważanego za jeden z najpiękniejszych we Włoszech.

OGLĄDAJ: Wzięli ślub i ruszyli na front. "Nie mieliśmy czasu podpisać dokumentów"
pc

Wzięli ślub i ruszyli na front. "Nie mieliśmy czasu podpisać dokumentów"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: zeb//az

Źródło: PAP, Napoli Today, la Repubblica

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
NeapolWłochy
Czytaj także:
Alkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Spowodował kolizję i uciekł, polityk był pijany. "Złożę rezygnację"
Trójmiasto
dzieci uczniowe plecak plecaki szkola shutterstock_167557547
Tyle Polacy wydają na edukację swoich dzieci
BIZNES
Dobra. Przewóz migrantów
Jechali taksówką w stronę granicy z Niemcami. Kierowca i pasażerowie z zarzutami
Szczecin
Potrącenie pieszej na Marszałkowskiej
Przechodziła na zielonym, została potrącona. Kierowca z Marszałkowskiej usłyszał zarzuty
WARSZAWA
Koń wpadł do studni
Do studni wpadł koń. Ponad osiem godziny akcji ratunkowej
Lublin
Garaż podziemny (zdjęcie ilustracyjne)
Zgłosił kradzież auta, tymczasem ono odjechało samo
WARSZAWA
imageTitle
Nieuważny fotoreporter zabrał głos. "Ten incydent przerodził się w lincz"
EUROSPORT
Policja zatrzymała 39-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Ochroniarz zaatakowany nożem i butelką. 39-latek trafił do aresztu
WARSZAWA
Radosław Sikorski
"Co racja, to racja". Sikorski przypomina wpis wiceszefa kancelarii Nawrockiego
Polska
Znęcał się nad partnerką i dziećmi
Znęcał się nad partnerką i dziećmi. Areszt po kolejnym pobiciu
Katowice
Igor Krasnow. Zdjęcie z 19 marca 2025 roku
Główny prokurator ma stanąć na czele Sądu Najwyższego. Media: tego nie było nawet za Stalina
Świat
Zbiorowy pochówek sprzed tysięcy lat odkryty przy budowie gazociągu
Znaleźli pochówek dorosłych i dzieci. "Zmarli jakby obejmujący się, tulący do siebie"
Kujawsko-Pomorskie
Starship przed poniedziałkową próbą startu
Pogoda wygrała z firmą Elona Muska
METEO
shutterstock_1411337372
Po decyzji Trumpa Poczta Polska nie wyśle już tych paczek
BIZNES
Pożar na trasie S8 (Mazowieckie)
Pożar auta dostawczego na S8. Utrudnienia
WARSZAWA
Awionetka
W wypadku awionetki zginął ratownik wodny. "Pełen zaangażowania, profesjonalizmu i życzliwości"
Poznań
Prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung w Waszyngtonie z Donaldem Trumpem
Gigantyczne kontrakty pomiędzy USA a Koreą Południową
BIZNES
matka dziecko wozek shutterstock_2315547949
Weto uderzy w "grupę wrażliwą". "Na przykład matki, które nie pracują"
Świat
upal lato slonce budowa praca robotnik inzynier shutterstock_2465936279_1
Bezrobocie w Polsce. Tyle wyniosło w lipcu
BIZNES
Wypadek
289 ofiar wypadków od początku wakacji
Polska
Magda Umer
"Nagła choroba" Magdy Umer. Odwołano koncerty
Kultura i styl
Winiarnia
Rezygnują z dat na etykietach. To efekt zmian klimatu
METEO
shutterstock_2200015433
Czesi przestrzegają przed zakupem winiet na nieoficjalnych portalach
BIZNES
Smorawina. Pies wpadł do zbiornika z wodą
Wpadł do wody, nie potrafił się wydostać
Szczecin
Tory kolejowe (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria urządzeń sterowania ruchem. Duże opóźnienia pociągów
Kraków
imageTitle
Rekordowy występ 45-letniej Williams. "Pokazała przebłyski znakomitej formy"
EUROSPORT
Usiłował wepchnąć kobietę pod pociąg metra
Próbował wepchnąć kobietę pod pociąg metra. Nagranie
WARSZAWA
Ryszard Petru
Petru założy nową partię? "Powstaje naturalne zapotrzebowanie"
Polska
Woody Allen o swoim najnowszym filmie "Rifkin's Festival"
Woody Allen na festiwalu w Moskwie: hańba i zniewaga. Odpowiedź reżysera
Kultura i styl
Policjanci udaremnili kibolską bójkę
"Na widok radiowozów rozbiegli się w popłochu". Udaremnili kibolską bójkę
Wrocław

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica