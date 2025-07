Włoska policja. Wideo archiwalne Źródło: Reuters Archive

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: O pomyśle zwolnienia 10 tys. więźniów poinformowało włoskie Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort zaznaczył jednak, że nie stanie się to prędko.

Według organizacji World Prison Brief poziom zapełnienia więzień we Włoszech wynosi 122 procent.

W środę włoskie Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że możliwe jest uwolnienie nawet 10 tys. więźniów w całym kraju, czyli 15 proc. wszystkich osadzonych. Kara pozbawienia wolności zostałaby im zamieniona na areszt domowy lub pozostawanie pod nadzorem. Powodem takiego pomysłu jest przepełnienie zakładów karnych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Uciekł z więzienia schowany w torbie kolegi z celi

Plan zwolnienia tysięcy więźniów

Resort przekazał, że zmiany dotyczyłyby tylko tych osadzonych, których wyroki są ostateczne i nie podlegają apelacji, a także osób posiadających mniej niż dwa lata do końca kary i nie wykazujących poważnych problemów dyscyplinarnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Skazani za gwałt, przestępczość zorganizowaną, terroryzm, porwania i paserstwo nie mieliby prawa do opuszczenia zakładu karnego.

Ministerstwo zaznaczyło, że do ewentualnego wyjścia niektórych więźniów z zakładów karnych nie dojdzie szybko, ponieważ taka decyzja musi zostać dobrze przemyślana. W resorcie powstała jednostka odpowiedzialna za skoordynowanie działań ośrodków penitencjarnych i wymiaru sprawiedliwości. Raport z pracy tej instytucji ma zostać przekazany ministerstwu we wrześniu.

Przepełnienie więzień we Włoszech

Według organizacji World Prison Brief poziom zapełnienia więzień we Włoszech wynosi 122 proc., co oznacza, że przebywa tam znacznie więcej więźniów niż maksymalna pojemność zakładu. Jest to jeden z najgorszych wyników w Europie. Na Starym Kontynencie sytuacja wygląda gorzej jedynie we Francji, Turcji i na Cyprze.

Agencja Reutera przypomniała, że wielu więźniów we Włoszech skarżyło się na złe warunki w zakładach penitencjarnych, a w ostatnich latach wzrosła liczba samobójstw wśród osadzonych.

OGLĄDAJ: Więzienne matki