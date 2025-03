Władze włoskich regionów walczą jak mogą z wyludnianiem się miejscowości. Od dawna słyszymy o ofertach domów, które można kupić za 1 euro. Tym razem włodarze autonomicznej prowincji Trydent na północy Włoch oferują nawet 100 tys. euro (ok. 420 tys. zł) tym, którzy kupią i wyremontują dom w jednej z 33 wyludniających się okolic. Liczą na to, że eksperyment pomoże sprowadzić nowych mieszkańców do pustoszejących osad.

Trydent chce przyciągnąć mieszkańców

Na zakup nieruchomości można otrzymać dopłatę do 20 tys. euro, a na remont do 80 tys. euro, gdy łączny jego koszt wyniesie 200 tys. euro. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zamieszkanie w zakupionej i wyremontowanej nieruchomości, lub przeznaczenie jej na wynajem - i musi to trwać co najmniej dziesięć lat. Trzeba też zmienić adres zameldowania na nowy dom.