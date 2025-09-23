Logo strona główna
Świat

Syn znanego polityka skazany za gwałt zbiorowy

circo grilo
Coraz więcej przypadków przemocy domowej wobec kobiet w Polsce. Eksperci wskazują, gdzie szukać pomocy
Źródło: Renata Kijowska/Fakty TVN
Ciro Grillo, syn włoskiego polityka, współzałożyciela Ruchu Pięciu Gwiazd Beppa Grillo, oraz trzej jego przyjaciele zostali w poniedziałek skazani za gwałt zbiorowy na 19-latce. Do zdarzenia doszło w willi rodziny Grillo na Sardynii w 2019 r.

Ciro Grillo, dwudziestopięcioletni syn komika i założyciela Ruchu Pięciu Gwiazd, Beppa Grillo, oraz jego trzej przyjaciele: Edoardo Capitta, Vittorio Lauria i Francesco Corsiglia zostali skazani w pierwszej instancji za gwałt zbiorowy. Grillo, Capitta i Lauria na osiem lat więzienia, a Corsiglia na sześć i pół roku. Wyrok zapadł 22 września w sądzie w miejscowości Tempio Pausania na Sardynii. Żaden z mężczyzn nie był obecny na rozprawie.

Czterej mężczyźni zostali oskarżeni o zgwałcenie mediolańskiej modelki skandynawskiego pochodzenia, która latem 2019 roku spędzała wakacje w domu Grilla w Porto Cervo na Sardynii. W chwili zdarzenia wszyscy mieli 19 lat.

Prokurator generalny Gregorio Capasso wnioskował o karę dziewięciu lat więzienia dla wszystkich oskarżonych. Podczas mowy końcowej obrońcy Grilla, Capitty, Corsiglii i Laurii wnieśli o uniewinnienie, argumentując, że stosunki seksualne odbyły się za obopólną zgodą. Czterej oskarżeni zawsze utrzymywali, że są niewinni.

Rekonstrukcja wydarzeń według prokuratury

17 lipca 2019 roku dwie młode kobiety i czterech mężczyzn przebywało w domu rodzinnym Cira Grillo na Sardynii. Według rekonstrukcji wydarzeń, dokonanej przez prokuraturę, jedna z 19-latek została zgwałcona przez Corsiglię, a następnie przez pozostałych trzech mężczyzn. Tej samej nocy nakręcili i sfotografowali się, wykonując czynności seksualne w pobliżu drugiej kobiety, która spała na kanapie.

Jak podaje portal stacji RTL, według sędziów gwałt zbiorowy nastąpił po tym, jak 19-latce podano coś, co opisano jako "miksturę" na bazie wódki.

Jedna z kobiet, mediolańska modelka o skandynawskim pochodzeniu, złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa 26 lipca 2019 roku w Mediolanie. Podejrzani zostali po raz pierwszy przesłuchani 5 września, ale proces rozpoczął się dopiero w marcu 2022 roku.

Ojciec bronił syna w nagraniu

Rok przed rozpoczęciem procesu, w kwietniu 2021 roku, Beppe Grillo zaciekle bronił swojego syna Ciro w nagraniu wideo, opublikowanym w mediach społecznościowych. Znany komik i polityk, współzałożyciel antysystemowego, populistycznego Ruchu Pięciu Gwiazd, twierdził, że gwałt nigdy nie miał miejsca i obwiniał domniemaną ofiarę. Na nagraniu wideo krzyczał: "To nieprawda, że ​​doszło do gwałtu, aresztujcie mnie (...) Chłopcy to czterej idioci, a nie czterej gwałciciele". Mówił, że 19-latka "została zgwałcona rano, po południu poszła na kitesurfing i zgłosiła to osiem dni później".

Żona Grillo, Parvin Tadjik, również stwierdziła, iż "jest nagranie, na którym widać, że (kobieta - red.) wyraziła zgodę". Obrona domagała się uniewinnienia mężczyzn, powtarzając, że seks był dobrowolny.

Od czasu skazania Cira Grillo na osiem lat więzienia nie pojawiły się żadne komentarze jego ojca, oświadczenia ani wpisy w mediach społecznościowych. Według źródła w "Corriere della Sera", założyciel Ruchu Pięciu Gwiazd i jego rodzina przyjęli wyrok "z rozczarowaniem i gniewem", nadal wierząc w niewinność Cira.

Przełomowy wyrok, naprawdę ważny

Reprezentująca ofiarę prawniczka Giulia Bongiorno, opuszczając budynek sądu w Tempio Pausania po ogłoszeniu wyroku skazującego dla wszystkich czterech oskarżonych, stwierdziła: - Pomimo przytłaczających dowodów nigdy nie można być spokojnym, czekając na taki wyrok. Moja klientka rozpłakała się, to mnie poruszyło. Były to pierwsze łzy radości w trakcie procesu, podczas którego była krzyżowana.

Jak dodała, młoda kobieta "nie znajduje kresu swojego cierpienia". - Ale znajduje w nim sens. Zgłaszając (gwałt - red.), wierzyła w możliwość sprawiedliwości. To przełomowy wyrok, naprawdę ważny, ponieważ oznacza, że ​​gdy dochodzi do przemocy, to nie sprawca wygrywa, ale ci, którzy mają odwagę o niej poinformować.

We Włoszech przemoc wobec kobiet jest poważnym problemem. Według Istituto Nazionale di Statistica, głównego urzędu statystycznego Italii, 31,5 proc. osób w wieku 16–70 lat (6 mln 788 tys.) doświadczyło w swoim życiu przemocy fizycznej lub seksualnej. Aż 5,4 proc. (1 mln 157 tys.) wskazało na najpoważniejsze formy przemocy seksualnej: gwałt (652 tys.) i usiłowanie gwałtu (746 tys.).

OGLĄDAJ: Dorota Masłowska: Polska to bardzo trudny kraj dla kobiet
pc

Dorota Masłowska: Polska to bardzo trudny kraj dla kobiet

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: az

Źródło: Post.it. RTL.it, ISTAT

Źródło zdjęcia głównego: x.com/ultimoranet

WłochyPrzemoc seksualnaPrzemoc wobec kobietPrzestępstwa
