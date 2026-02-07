Logo strona główna
Świat

Paraliż na kolei w pierwszym dniu igrzysk. "Ktoś chce wyrządzić krzywdę Włochom"?

Awaria na Włoskiej kolei w Bolonii
Włoskie służby zostały postawione w stan podwyższonej gotowości na Zimowe Igrzyska Olimpijskie
Źródło: Enex
Włoska policja wszczęła dochodzenie w sprawie uszkodzenia infrastruktury kolejowej w pobliżu Bolonii. W sobotę - pierwszym pełnym dniu zimowych igrzysk olimpijskich - spowodowało to ogromne utrudnienia. Minister transportu mówi wprost o sabotażu.

Do awarii na kolei doszło w sobotę na węźle w rejonie Bolonii na północy Włoch. Opóźnienia sięgały ponad dwóch godzin. Utrudniony był ruch zarówno pociągów regionalnych, jak i tych dużych prędkości.

Incydent miał miejsce po piątkowej inauguracji zimowych igrzysk olimpijskich.

Co ważne, Bolonia jest istotnym węzłem kolejowym, który łączy wschodnią i zachodnią część kraju, a także kluczowym punktem łączącym południe z miastami na północy, takimi jak Mediolan i Wenecja. Mediolan jest współgospodarzem zimowych igrzysk olimpijskich wraz z Cortiną, do której można dojechać pociągiem z Wenecji.

"Ktoś chce wyrządzić krzywdę Włochom"?

Policja poinformowała, że przed świtem w pobliżu miasta Pesaro podpalono kabinę, w której znajdowała się zwrotnica. Kilka godzin później w Bolonii znaleziono przecięte kable elektryczne, a w pobliżu torów odkryto prymitywne urządzenie wybuchowe - relacjonował Reuters.

Do ataku na razie nikt się nie przyznał. Jak podała agencja Ansa, rozważana jest hipoteza sabotażu dokonanego przez anarchistów.

Źródło: Google Maps

Ministerstwo transportu nazwało to aktem "poważnego sabotażu".

- Czytam informacje o Bolonii, gdzie doszło do ataku na linię kolejową, który wszystko spowalnia. To czyn przestępczy - powiedział wicepremier Włoch, minister infrastruktury i transportu Matteo Salvini. Polityk przebywa obecnie w Bormio, czyli w jednej z miejscowości goszczących igrzyska.

- Jeśli okaże się, że przerwanie trakcji dużych prędkości było dokonane z premedytacją, w pierwszym dniu igrzysk, to znaczy, że ktoś chce wyrządzić krzywdę Włochom - dodał Salvini.

W sobotę po południu ruch na kolei we Włoszech powoli wracał do normy.

Sabotaż podczas igrzysk w Paryżu

Do aktów sabotażu, paraliżujących ruch pociągów, doszło również podczas letnich Igrzysk Olimpijskich w 2024 roku w Paryżu. Sabotażyści przeprowadzili serię ataków na sieć szybkich pociągów TGV, powodując chaos komunikacyjny przed ceremonią otwarcia.

Zatrzymano wtedy w związku z tym między innymi aktywistę skrajnej lewicy.

Wszystko, co musisz wiedzieć o igrzyskach

Opracował Mikołaj Gątkiewicz /lulu

Źródło: tvn24.pl, Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tagi:
WłochyZimowe igrzyska olimpijskieMediolan
