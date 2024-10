Pojawił się dym, ewakuowano ponad 180 pasażerów

"Lot FR8826 z Brindisi do Turynu został opóźniony. Personel pokładowy zauważył dym na zewnątrz samolotu" - poinformował Ryanair w oświadczeniu. Przewoźnik dodał, że ewakuowani pasażerowie wrócili do terminala autobusem. Wezwano straż pożarną, aby zajęła się incydentem.

Samolot podchodził do lądowania, pękły opony

Do niebezpiecznego incydentu we Włoszech doszło też 1 października. Wtedy w samolocie linii Ryanair, który leciał z Barcelony do Bergamo, podczas podchodzenia do lądowania, pękły cztery opony tylnego podwozia. Do zdarzenia doszło na lotnisku położonym około 50 kilometrów od centrum Mediolanu. Pierwszą informację w tej sprawie otrzymaliśmy na Kontakt24.