"Nawet gdybyśmy zatopili ten okręt, trudno sobie wyobrazić, że świat stanąłby na krawędzi wojny"

Niepokoi mnie rzecz bardziej fundamentalna: początek zagospodarowania wojskowego terytorium Ukrainy - oznajmił w czasie środowej telekonferencji prezydent Rosji Władimir Putin. Odniósł się do niedawnego wydarzenia z udziałem brytyjskiego niszczyciela HMS Defender na Morzu Czarnym, utrzymując, że działania okrętu były "prowokacją".

- Absolutnie oczywiste jest, że działania brytyjskiego niszczyciela były prowokacją - stwierdził w czasie środowej telekonferencji Władimir Putin. Jego zdaniem była to prowokacja "całościowa" i prowadzili ją "nie tylko Brytyjczycy, ale i Amerykanie".

Putin mówił, że przed incydentem z udziałem okrętu z jednego z lotnisk NATO wyleciał amerykański samolot zwiadowczy. - Widzieliśmy i obserwowaliśmy go dobrze - zapewnił. Ocenił, że celem brytyjskiego niszczyciela było wykrycie - przy pomocy tego samolotu - w jaki sposób siły rosyjskie próbują "przerwać prowokację".

PAP/EPA/VASIL GEDENIDZE/BRITISH EMBASSY IN GEORGIA HANDOUT

Brytyjski niszczyciel HMS Defender kieruje się do portu w Batumi PAP/EPA/VASIL GEDENIDZE/BRITISH EMBASSY IN GEORGIA HANDOUT

- Patrzyli, co i gdzie u nas się włącza, jak działa, gdzie się znajduje. My wiedzieliśmy o tym, widzieliśmy to i wykazywaliśmy takie informacje, jakie uznaliśmy za potrzebne - powiedział rosyjski prezydent.