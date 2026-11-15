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Świat

Wizyta papieża w Peru. Leon XIV leciał wojskowym śmigłowcem

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Papież na pokładzie
Papież na pokładzie śmigłowca Peruwiańskich Sił Powietrznych
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
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Papież Leon XIV leciał śmigłowcem Peruwiańskich Sił Powietrznych w trakcie pielgrzymki w Ameryce Południowej. W zagranicznych mediach maszyna została określona mianem "papacoptera".

Peru to ostatni etap pielgrzymki papieża w Ameryce Południowej. Leon XIV, pochodzący z Chicago, przez około 20 lat mieszkał w Peru jako misjonarz. Posiada podwójne obywatelstwo: amerykańskie i peruwiańskie - przypomina agencja Reuters.

W sobotę głowa Kościoła katolickiego znalazła się na pokładzie śmigłowca Mil Mi-17, należącego do Peruwiańskich Sił Powietrznych (FAP). Na nagraniu widać, jak papież wchodzi do kokpitu, zajmuje miejsce pomiędzy członkami załogi. Następnie macha i obserwuje w trakcie lotu panoramę.

Papież na pokładzie śmigłowca Peruwiańskich Sił Powietrznych (FAP)
Papież na pokładzie śmigłowca Peruwiańskich Sił Powietrznych (FAP)
Źródło zdjęcia: Reuters

Stolica Apostolska poinformowała, że papież leciał z Chiclayo do Santa Cruz de Succhabamba, gdzie odprawiał mszę świętą.

W niektórych zagranicznych mediach śmigłowiec, którym podróżował Leon XIV, został określony jako "papacopter" (ang. popecopter).

Wizyta papieża w Peru

W niedzielę papież przyleciał do miasta Cusco w peruwiańskich Andach. To jednocześnie najbardziej intensywny dzień całej pielgrzymki, w programie którego znalazły się trzy loty samolotem. Wcześniej papież spędził dwa dni w Chiclayo, swojej dawnej diecezji.

Cusco to historyczna stolica Imperium Inków (Tahuantinsuyu). Miasto znajduje się w południowo-wschodnim Peru, w Andach, na wysokości około 3400 m n.p.m.

W programie wizyty papieża zaplanowano spotkanie z wiernymi i reprezentantami duchowości ludowej na terenie parku archeologicznego Sacsayhuaman i modlitwę Anioł Pański przed katedrą Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pobyt papieża w Cusco zbiegł się z rocznicą podboju miasta przez hiszpańskich konkwistadorów.

Wizyta papieża w parku archeologicznym Sacsayhuaman, Cusco
Wizyta papieża w parku archeologicznym Sacsayhuaman, Cusco
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Daniel Dal Zennaro

15 listopada 1533 roku miasto zostało zdobyte przez oddziały Francisco Pizarra, który podbił imperium Inków, a także założył miasto Lima, obecną stolicę Peru. Zdobycie stolicy imperium Inków było kluczowym momentem w europejskiej kolonizacji Ameryki. W jej następstwie - głównie od przywleczonych z Europy chorób, ale także z powodu walk, masakr, egzekucji i niewolniczej pracy - życie straciły miliony ludzi.

Podczas powstania, jakie wybuchło w 1536 roku, Cusco zostało spalone, a Hiszpanie w jego miejscu zbudowali nowe miasto. Z czasów Inków zachowały się tam pozostałości budowli, w tym świątyni boga Słońca, a w pobliżu miasta - Sacsayhuaman, czyli kompleks kamiennych murów. W 1983 roku obiekt został wpisany wraz z Cusco na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Źródło: Reuters, PAP
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Tagi:
Papież Leon XIVWatykanPeru
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