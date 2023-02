"Bardzo mała grupa ludzi w Białym Domu". Jak udało się zachować tajemnicę

John Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego, w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną powiedział, że wizytę prezydenta Joe Bidena w Kijowie planowała "bardzo mała grupa ludzi w Białym Domu". Jednocześnie przyznał, że choć "fizyczne ryzyko to bardzo poważna kwestia", to prezydent USA, po przedstawieniu mu planu, uznał, że wizyta została przygotowana właściwie i "bardzo się cieszył na ten wyjazd".

Został zapytany o to, jak Białemu Domowi udało się zachować w tajemnicy podróż prezydenta do stolicy Ukrainy .

- Była bardzo mała grupa ludzi w Białym Domu, którzy byli tego świadomi, który to planowali - powiedział. - Musieliśmy utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa, kontynuowaliśmy plany, nie dodając żadnego dodatkowego ryzyka dla prezydenta - podkreślił.

Kirby jednocześnie mówił, że "fizyczne ryzyko to bardzo poważna kwestia, prezydentowi przedstawiono plan, jak to ryzyko zminimalizować, (...), był przekonany, że przygotowaliśmy się właściwie i bardzo się cieszył na ten wyjazd".

Pytanie o rolę Polski w przygotowaniu wizyty Bidena w Kijowie

Kirby był też pytany, czy Polska była zaangażowana w przygotowanie wizyty Bidena w Kijowie. Powiedział, że "to był wysiłek na rzecz tego, by pan prezydent bezpiecznie dotarł do Kijowa".