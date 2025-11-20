Jak doszło do zderzenia pociągów w Czechach. Wstępne ustalenia

Dwa pociągi - ekspresowy i pośpieszny - zderzyły się w czwartek po godz. 6 na trasie między miastami Zliv i Pilzno - podał portal Idnes. Czescy dziennikarze napisali, że do wypadku doszło tuż za stacją Zliv w kierunku Pilzna.
Na miejsce przyjechali strażacy i ratownicy. Rannych zostało ponad 40 osób. Jak podał w serwisie X minister transportu Martin Kupka, trzy osoby są ciężko ranne, zaś około 40 lekko rannych.
Minister przekazał, że według wstępnych informacji pociąg ekspresowy prawdopodobnie przejechał mimo sygnalizatora STÓJ.
Martin Kupka napisał na X, że ten wypadek pokazał, jak ważna jest budowa nowoczesnych zabezpieczeń, które pomogłyby zapobiegać błędom ludzkim i że na trasie ma zostać zainstalowany system ETCS (czyli system kontroli jazdy pociągu).
Pasażerowie z obydwu pociągów zostali ewakuowani.
Ruch na trasie Czeskie Budziejowice - Pilzno został wstrzymany.
Autorka/Autor: tas/adso
Źródło: tvn24.pl, Idnes
Źródło zdjęcia głównego: Czeska policja/X