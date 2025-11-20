Jak doszło do zderzenia pociągów w Czechach. Wstępne ustalenia

Katastrofa kolejowa w Czechach Źródło: Państwowa Straż Pożarna Czech

Dwa pociągi - ekspresowy i pośpieszny - zderzyły się w czwartek po godz. 6 na trasie między miastami Zliv i Pilzno - podał portal Idnes. Czescy dziennikarze napisali, że do wypadku doszło tuż za stacją Zliv w kierunku Pilzna.

Na miejsce przyjechali strażacy i ratownicy. Rannych zostało ponad 40 osób. Jak podał w serwisie X minister transportu Martin Kupka, trzy osoby są ciężko ranne, zaś około 40 lekko rannych.

Minister przekazał, że według wstępnych informacji pociąg ekspresowy prawdopodobnie przejechał mimo sygnalizatora STÓJ.

Miejsce zderzenia pociągów w Czechach Źródło: Czeska policja/X

Martin Kupka napisał na X, że ten wypadek pokazał, jak ważna jest budowa nowoczesnych zabezpieczeń, które pomogłyby zapobiegać błędom ludzkim i że na trasie ma zostać zainstalowany system ETCS (czyli system kontroli jazdy pociągu).

Zderzyły się pociągi ekspresowy i osobowy Źródło: x.com/hasici_cr

Pasażerowie z obydwu pociągów zostali ewakuowani.

Ruch na trasie Czeskie Budziejowice - Pilzno został wstrzymany.

