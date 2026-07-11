Policja zatrzymała podejrzanego o zabójstwo prawicowej polityczki Ann Widdecombe
Ann Widdecombe została znaleziona martwa w domu w miejscowości Haytor w hrabstwie Devon w czwartek rano. Matt Longman, zastępca szefa policji Devon i Kornwalii podkreślił, że na tym etapie nie ma przesłanek, by zakładać, że zbrodnia miała podłoże polityczne lub terrorystyczne.
W piątek policja zatrzymała 26-letniego, białego brytyjskiego obywatela. Aresztowany został w Newton Abbot, oddalonym od Haytor o około 15 kilometrów. W sobotę rano brytyjska policja przekazała, że 26-latek został zwolniony z aresztu i "nie jest już objęty dochodzeniem".
Zabójstwo Ann Widdecombe. Politycy komentują
Premier Keir Starmer powiedział, że Widdecombe "przez wiele lat była wybitną polityczką i miała na koncie wiele osiągnięć". Szefowa Konserwatystów Kemi Badenoch powiedziała, że Widdecombe "nigdy nie bała się mówić tego, co myśli, i twardo walczyła o to, w co wierzyła". Były szef rządu Boris Johnson nazwał zmarłą "heroiczną brexiterką" i podkreślił jej talent oratorski.
Lider partii Reform UK Nigel Farage opublikował oświadczenie wideo, w którym określił Widdecombe, rzeczniczkę swojego ugrupowania, jako "wyjątkową i niezwykłą kobietę kierującej się zasadami". Stwierdził, że jest "głęboko wstrząśnięty okolicznościami jej śmierci", dodając, że była ona osobą, która "nie skrzywdziłaby nawet muchy".
Kim była Ann Widdecombe
Jako polityczka Widdecombe dała się poznać jako zagorzała przeciwniczka Unii Europejskiej i aborcji. Przeszła na katolicyzm częściowo w geście niezgody na decyzję Kościoła Anglii, by wyświęcać kobiety. Sprzeciwiała się uchyleniu przepisów o zakazie promocji homoseksualizmu przez władze samorządowe z 1988 roku.
Widdecombe przez 23 lata zasiadała w Izbie Gmin jako konserwatywna posłanka z Maidstone. W rządzie Johna Majora była m.in. podsekretarzem stanu ds. więziennictwa. Z Izby Gmin odeszła w 2010 roku. W 2019 roku na krótko została europosłanką Brexit Party Nigela Farage'a.
Jej mandat wygasł wraz z wyjściem Królestwa z Unii Europejskiej w nieco ponad pół roku później. Widdecombe wspierała potem Reform UK, następczynię Brexit Party. Odpowiadała wtedy za sprawy związane z migracją.
Widdecombe pojawiła się w popularnych programach telewizyjnych: "Strictly Come Dancing" oraz celebryckiej wersji Big Brothera.