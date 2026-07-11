Świat Policja zatrzymała podejrzanego o zabójstwo prawicowej polityczki Ann Widdecombe Oprac. Adam Styczek |

Policja zatrzymała podejrzanego o morderstwo prawicowej polityczki Ann Widdecombe Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: Matt Keeble/PA Images via Getty Images

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Ann Widdecombe została znaleziona martwa w domu w miejscowości Haytor w hrabstwie Devon w czwartek rano. Matt Longman, zastępca szefa policji Devon i Kornwalii podkreślił, że na tym etapie nie ma przesłanek, by zakładać, że zbrodnia miała podłoże polityczne lub terrorystyczne.

W piątek policja zatrzymała 26-letniego, białego brytyjskiego obywatela. Aresztowany został w Newton Abbot, oddalonym od Haytor o około 15 kilometrów. W sobotę rano brytyjska policja przekazała, że 26-latek został zwolniony z aresztu i "nie jest już objęty dochodzeniem".

Policja przed domem Ann Widdecombe Źródło zdjęcia: Matt Keeble/PA Images via Getty Images

Zabójstwo Ann Widdecombe. Politycy komentują

Premier Keir Starmer powiedział, że Widdecombe "przez wiele lat była wybitną polityczką i miała na koncie wiele osiągnięć". Szefowa Konserwatystów Kemi Badenoch powiedziała, że Widdecombe "nigdy nie bała się mówić tego, co myśli, i twardo walczyła o to, w co wierzyła". Były szef rządu Boris Johnson nazwał zmarłą "heroiczną brexiterką" i podkreślił jej talent oratorski.

Lider partii Reform UK Nigel Farage opublikował oświadczenie wideo, w którym określił Widdecombe, rzeczniczkę swojego ugrupowania, jako "wyjątkową i niezwykłą kobietę kierującej się zasadami". Stwierdził, że jest "głęboko wstrząśnięty okolicznościami jej śmierci", dodając, że była ona osobą, która "nie skrzywdziłaby nawet muchy".

Ann Widdecombe Źródło zdjęcia: ADAM VAUGHAN/EPA/PAP

Kim była Ann Widdecombe

Jako polityczka Widdecombe dała się poznać jako zagorzała przeciwniczka Unii Europejskiej i aborcji. Przeszła na katolicyzm częściowo w geście niezgody na decyzję Kościoła Anglii, by wyświęcać kobiety. Sprzeciwiała się uchyleniu przepisów o zakazie promocji homoseksualizmu przez władze samorządowe z 1988 roku.

Widdecombe przez 23 lata zasiadała w Izbie Gmin jako konserwatywna posłanka z Maidstone. W rządzie Johna Majora była m.in. podsekretarzem stanu ds. więziennictwa. Z Izby Gmin odeszła w 2010 roku. W 2019 roku na krótko została europosłanką Brexit Party Nigela Farage'a.

Nie żyje Ann Widdecombe. Wideo archiwalne Źródło: Reuters

Jej mandat wygasł wraz z wyjściem Królestwa z Unii Europejskiej w nieco ponad pół roku później. Widdecombe wspierała potem Reform UK, następczynię Brexit Party. Odpowiadała wtedy za sprawy związane z migracją.

Widdecombe pojawiła się w popularnych programach telewizyjnych: "Strictly Come Dancing" oraz celebryckiej wersji Big Brothera.

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