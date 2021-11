Pożegnali David Amessa. W orędziu papież wspomniał o "oddanej służbie" zamordowanego posła

Uroczystości pogrzebowe Amessa zostały rozłożone na dwa dni - w poniedziałek pożegnali go mieszkańcy jego okręgu wyborczego Southend West we wschodniej Anglii, zaś we wtorek w Katedrze Westminsterskiej - najważniejszej świątyni katolickiej w Wielkiej Brytanii - miała miejsce msza żałobna, a po niej pogrzeb.