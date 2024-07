W najbliższe wakacje turyści, którzy przyjadą do Londynu i będą zwiedzać Pałac Buckingham, będą mogli też wejść do pokoju z balkonem, na którym pojawia się brytyjska rodzina królewska , np. w czasie święta Trooping the Colour, kiedy obchodzi się urodziny monarchy. Po raz pierwszy w historii otwarte zostanie wschodnie skrzydło pałacu, w którym znajduje się właśnie pokój ze słynnym balkonem.

Pałac Buckingham. Turyści staną za słynnym balkonem

Jak wyjaśniła Nicola Turner Inman, kuratorka sztuki dekoracyjnej w Royal Collection Trust, pomysł powstania balkonu można zawdzięczać księciu Albertowi, mężowi królowej Wiktorii. - Po raz pierwszy wykorzystano go w 1851 roku do odprawienia żołnierzy na wojnę krymską. Pozostaje w użytku więc już dość długo - podkreśliła. Turyści nie będą jednak mogli stanąć na samym balkonie. BBC zauważa, że jest on zbyt wąski, a poręcze sięgają poniżej pasa, co stwarzałoby ryzyko wypadku. Zwiedzający będą mogli za to podejść bardzo blisko i wyjrzeć przez okna zza zasłon, które Robert Hardman, brytyjski autor zajmujący się rodziną królewską, określił mianem "najsłynniejszych zasłon świata".