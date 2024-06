Trzeci noworodek znaleziony na ulicy. Został porzucony przez tych samych rodziców 

Testy DNA przeprowadzone u noworodka odnalezionego na jednej z londyńskich ulic wykazały, że jest on już trzecim dzieckiem porzuconym przez tych samych rodziców. Ich tożsamość pozostaje nieznana. Wiadomo jedynie, że każdorazowo porzucali dzieci tuż po porodzie - w tej samej części miasta i w podobnych okolicznościach.

Po przeprowadzeniu testów DNA u dziewczynki znalezionej na jednej z londyńskich ulic w styczniu tego roku śledczy ustalili, iż jest ona spokrewniona z dwójką innych, porzuconych w poprzednich latach dzieci. Mimo starań londyńskiej policji, tożsamość ich rodziców pozostaje nieznana. By zwiększyć szansę na jej ustalenie, sąd rodzinny we wschodnim Londynie wydał BBC specjalną zgodę na opisanie historii rodzeństwa.

Zgodnie z relacją brytyjskiego nadawcy publicznego, do pierwszego porzucenia doszło we wrześniu 2017 roku, drugie miało miejsce w styczniu roku 2019, trzecie zaś w styczniu tego roku. Dzieci pozostawiane były tuż po porodzie w tej samej części Londynu – Plaistow. Wszystkie przed porzuceniem owinięto w kocyk, dwoje dodatkowo umieszczono wewnątrz reklamówki.

Troje dzieci porzucone przez tych samych rodziców

Obecnie dziecko przebywa w rodzinie zastępczej. Jej starsza siostra i brat żyją w rodzinach adopcyjnych. Na ten moment dzieci nie są świadome łączącego je pokrewieństwa. Sąd rodzinny we wschodnim Londynie planuje je o nim poinformować, gdy dorosną. Chce także, by mogły one utrzymywać ze sobą kontakt – opisuje BBC.