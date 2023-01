Tajemnica "bezimiennego" mężczyzny z Dorset rozwiązana. 43-latek mówi ze wschodnioeuropejskim akcentem

Odnaleziony mężczyzna mówił ze wschodnioeuropejskim akcentem

Lokalny portal Dorset Live donosił, że odnaleziony miał na sobie czarny kask motocyklowy bez przyłbicy, czarną koszulę, czarną skórzaną kurtkę i "czarne garniturowe spodnie nałożone na inne spodnie". Jego wiek oszacowano wówczas na 40-50 lat. Podano też, że ma 180 centymetrów wzrostu i szaro-błękitne oczy. Gdy go odnaleziono, miał długie, zmierzwione włosy i brodę, co widać na pierwszych zdjęciach ujawnionych przez policję. Potem pokazano go również ogolonego, z przystrzyżonymi włosami. "Mamy nadzieję, że po publikacji zdjęcia mężczyzny, ktoś pomoże go rozpoznać i ustalić, kim może być" - mówił w BBC Richard Symonds z policji.