Pierwszy raz w Irlandii Północnej jest więcej katolików niż protestantów

W poprzednim spisie w 2011 roku ze społecznością katolicką identyfikowało się 45,1 proc., z protestancką - 48,4 proc. i był to pierwszy przypadek, gdy odsetek ludności protestanckiej spadł poniżej 50 proc.

W Irlandii Północnej mniej osób uznających się za Brytyjczyków

Rośnie populacja Irlandii Północnej

W porównaniu z poprzednim spisem zwiększył się odsetek mieszkańców Irlandii Północnej urodzonych poza tą prowincją - z 11 proc. do 13,5 proc., odsetek osób, dla których angielski nie jest pierwszym językiem - z 3,1 proc. do 4,6 proc., a także odsetek osób należących do mniejszości etnicznych - stanowią oni 3,4 proc. populacji, czyli dwa razy więcej niż 10 lat wcześniej i cztery razy więcej niż w 2001 roku. Najbardziej rozpowszechnionym innym niż angielski pierwszym językiem pozostaje polski - wskazało tak 1,1 proc. mieszkańców.