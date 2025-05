Wielka Brytania. Londyn na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters Archive

Sąd w Londynie skazał sędzię Sądu Najwyższego Ugandy Lydię Mugambe na sześć lat więzienia za dopuszczenie się współczesnej formy niewolnictwa.

Kluczowe fakty: Lydia Mugambe zmusiła młodą kobietę do pracy bez wynagrodzenia.

Sędzia Sądu Najwyższego Ugandy oraz sądu ONZ została skazana za to na sześć lat więzienia.

Ofiarą była Ugandyjka, którą skazana skłoniła w 2022 do przyjazdu do Wielkiej Brytanii.

Do przestępstwa doszło, kiedy Mugambe studiowała w Oxfordzie.

Sędzia Sądu Najwyższego Ugandy oraz sądu ONZ Lydia Mugambe została skazana w piątek przez sąd w Londynie na sześć lat więzienia za zmuszanie kobiety do darmowych prac domowych.

Ofiarą była jej młoda rodaczka, którą skazana skłoniła w 2022 do przyjazdu do Wielkiej Brytanii - przekazała agencja Reutera. Do przestępstwa doszło, kiedy Mugambe studiowała w Oxfordzie.

W 2023 roku Mugambe została wyznaczona do pełnienia funkcji sędzi w Międzynarodowym Mechanizmie Rezydualnym dla Trybunałów Karnych ONZ (IRMCT), pełniącego obecnie funkcje nieistniejących już trybunałów, które osądzały zbrodnie popełnione w Rwandzie i na terenie byłej Jugosławii.

Sąd w Londynie

Mugambe skazana za dopuszczenie się współczesnego niewolnictwa

Prokuratorzy stwierdzili, że 50-letnia Mugambe wykorzystała swój wysoki status w "skrajnie rażący sposób", oszukując młodą Ugandyjkę, która w rezultacie pracowała jako pokojówka bez wynagrodzenia.

Sędzia została oskarżona na podstawie brytyjskiej ustawy o współczesnym niewolnictwie o spisek z Johnem Leonardem Mugerwą, ówczesnym zastępcą wysokiego komisarza Ugandy, którego celem było sprowadzenie ofiary do Wielkiej Brytanii dzięki fałszywym stwierdzeniom zawartym we wniosku o wizę ofiary.

Mugambe oskarżono również "ułatwianie podróży w celu wykorzystania, zmuszanie kogoś do pracy i spisek w celu zastraszenia ofiary, by powstrzymać ją od składania zeznań" - przekazała agencja. Mugambe utrzymywała, że jest niewinna, lecz sąd orzekł jej winę we wszystkich punktach oskarżenia.

IRMCT przekazał przed orzeczeniem, że "podejmie wszelkie odpowiednie działania administracyjne w celu dalszej ochrony integralności oraz prawidłowego i skutecznego funkcjonowania mechanizmu" trybunału.

