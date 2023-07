Samochód wjechał w budynek szkoły podstawowej w Wimbledonie. Są ranni

- Wiemy o kilku ofiarach. Czekamy na dalsze informacje dotyczące obrażeń. Będziemy dzielić się dodatkowymi informacjami, kiedy tylko będzie to możliwe - informuje policja. Poszkodowanym pomocy udzielają ratownicy medyczni. Na miejscu obecne są też dwa zastępy straży pożarnej. W akcję zaangażowano również helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego.

Służby przed szkołą podstawową przy ulicy Camp Road w Wimbledonie Victoria Jones/PA Images via Getty Images

Jak podaje Maciej Woroch, korespondent Faktów TVN, Camp Road to wąska, podmiejska ulica, "po której nie jeździ się z nadmierną prędkością", a sama szkoła położona jest w "dość spokojnej okolicy". Według BBC do szkoły uczęszczają dziewczęta w wieku od 4 do 11 lat.