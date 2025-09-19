Logo strona główna
Świat

Ilu żołnierzy brało udział w ćwiczeniach Zapad-2025? "Oświadczenie Putina zakłamuje skalę"

Putin obserwował manewry Zapad-25
Władimir Putin obserwował rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe Zapad 2025
Źródło: Reuters
W ćwiczeniach wojskowych Zapad-2025 wzięło udział nie więcej niż 10 tysięcy żołnierzy wojsk lądowych, a nie ponad 100 tysięcy, jak oświadczył Władimir Putin - podało brytyjskie ministerstwo obrony. Ma to związek z trwającą wojną w Ukrainie.

Według brytyjskich służb wywiadowczych, choć manewry Zapad-2025 oficjalnie trwały od 12 do 16 września, to "wojska rosyjskie i białoruskie ćwiczyły wspólnie na poligonach co najmniej od sierpnia 2025 r.".

Zdaniem brytyjskiego resortu obrony, w ćwiczeniach wzięło udział nie więcej niż 10 tysięcy żołnierzy wojsk lądowych, a nie, jak oświadczył przywódca Rosji Władimir Putin, ponad 100 tysięcy.

W komunikacie czytamy, że w manewrach "prawdopodobnie (uczestniczyło) mniej wojsk lądowych i pojazdów opancerzonych niż w poprzednich latach, ze względu na silne zaangażowanie Rosji w bezprawną inwazję na Ukrainę".

"Oświadczenie Putina prawdopodobnie zakłamuje rzeczywistą skalę"

Resort zwrócił uwagę, że w przedsięwzięciu brał udział znaczący komponent morski, w tym rosyjska Flota Bałtycka i Flota Północna. Ministerstwo oświadczyło, że Morze Barentsa było głównym obszarem ćwiczeń, a ich scenariusz obejmował m.in. desant powietrzny i morski. Przywołało też informację strony rosyjskiej, która podała, że fregata rakietowa Admirał Gołowko przeprowadziła testowe wystrzelenie hipersonicznego pocisku rakietowego Cyrkon właśnie na Morzu Barentsa.

Autorka/Autor: kkop/kg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

METEO

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica