Świat Król o roli Harry'ego i Meghan na Wyspach. Media cytują list Adam Michejda |

Książę Harry i Meghan Markle wracają do Wielkiej Brytanii Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Aaron Chown/PA/PAP

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List został wysłany do księcia Harry'ego, ale też m.in. brytyjskiego rządu oraz wojska i podpisany w imieniu brytyjskiego monarchy przez Lorda szambelana, jednego z najważniejszych urzędników dworu.

Jak pisze BBC, zgodnie z pismem Harry i Meghan po powrocie nadal nie będą mogli używać tytułów "ich królewskich wysokości", a będą "prywatnymi osobami" zajmującymi się działalnością komercyjną i charytatywną. "List jasno wskazuje, że wszelkie spotkania Sussexów będą miały charakter prywatny i nie będą oni reprezentować rodziny królewskiej - pisze BBC.

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"Nie są już czynnymi członkami rodziny królewskiej"

W wiadomości podkreślono też, że nadal obowiązuje stanowisko w tej kwestii uzgodnione w 2020 roku, po tym jak książę z żoną opuścili Wielką Brytanię. "Powszechnie wiadomo, że w styczniu 2020 roku książę i księżna zrezygnowali z pełnienia obowiązków reprezentacyjnych w imieniu monarchy i nie są już czynnymi członkami rodziny królewskiej" - cytuje list BBC. "Działalność charytatywna księcia i księżnej jest dla nich obojga sprawą osobistą i wykonywaną w ramach ich prywatnych obowiązków" - czytamy.

Książę i księżna Sussex oraz ich dzieci: siedmioletni Archie i pięcioletnia Lilibet, wylądowali 26 sierpnia w Wielkiej Brytanii po sześcioletnim pobycie w Stanach Zjednoczonych. Jak pisaliśmy, dwa tygodnie po powrocie księcia pojawiła się pierwsza informacja o jego planowanych działaniach, nie dotyczy ona jednak Wielkiej Bytanii, tylko Kanady. Kanadyjskie Centrum Nauk o Zdrowiu Sunnybrook powiadomiło, że "Książę Harry i 102-letni weteran II wojny światowej Ed Marshall łączą siły w niezapomnianej zbiórce funduszy na rzecz dwóch organizacji wspierających kanadyjskie społeczności wojskowe i weteranów".