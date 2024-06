Księżna Kate o swoim stanie zdrowia

Udział księżnej w paradzie

Nowotwór księżnej Kate

Księżna Kate od czasu Świąt Bożego Narodzenia nie wzięła udziału w żadnym oficjalnym wystąpieniu publicznym. W połowie stycznia przebywała przez prawie dwa tygodnie w The London Clinic z powodu operacji jamy brzusznej. Pałac Kensington nie informował, co było powodem, zapewnił jedynie, że nie była ona związana z chorobą nowotworową i została zaplanowana. Poinformowano też, że nie należy się spodziewać, by księżna wróciła do wykonywania obowiązków publicznych przed Wielkanocą.