Książę Harry przegrał z brytyjskim rządem

Książę Harry na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters Archive

Sąd Apelacyjny w Londynie przyznał rację brytyjskiemu rządowi, który odmówił przyznania księciu Harry'emu osobistej ochrony policyjnej. Syn obecnego monarchy Karola III w 2020 roku ustąpił z pełnienia oficjalnych funkcji w rodzinie królewskiej.

Książę Sussex, młodszy syn króla Karola III, starał się podważyć decyzję Home Office (ministerstwa odpowiedzialnego za policję), które w lutym 2020 roku zdecydowało, że nie będzie on objęty osobistą ochroną policyjną podczas pobytu w Wielkiej Brytanii. W 2024 roku Wysoki Trybunał w Londynie orzekł, że decyzja ta była zgodna z prawem, w piątek orzeczenie podtrzymali sędziowie Sądu Apelacyjnego. Książę nie był obecny na sali podczas ogłoszenia wyroku.

Książę Harry w Londynie Źródło: PAP/EPA/ANDY RAIN

Jak podała BBC, jednym z argumentów przedstawionych przez adwokata rządu na kwietniowej rozprawie było to, że kwestie bezpieczeństwa Harry'ego powinna być rozpatrywana indywidualnie, ponieważ nie jest już pracującym członkiem rodziny królewskiej i mieszka za granicą.

Książę Harry kilkukrotnie wracał do ojczyzny

Harry i jego żona Meghan przeprowadzili się do Kalifornii w czerwcu 2020 roku i oficjalnie nie mieszkają w Wielkiej Brytanii. Od tego czasu książę wielokrotnie powracał do swojej ojczyzny, między innymi w grudniu 2023 roku na przesłuchanie związane z tą sprawą. Wówczas oświadczył, że Wielka Brytania jest miejscem, w którym chce, aby jego dzieci "czuły się jak w domu". Argumentował, że nie jest to obecnie możliwe, "jeśli nie będzie można zapewnić im bezpieczeństwa" podczas ich wizyty w kraju.

Książę brał także udział w nabożeństwie żałobnym ku czci swojego krewnego Roberta Fellowesa w sierpniu 2024 roku. Zarówno on, jak i Meghan uczestniczyli w obchodach platynowego jubileuszu, czyli 70-lecia panowania królowej Elżbiety II w czerwcu 2022 roku, a także w jej pogrzebie we wrześniu tego samego roku.

Książę był także na koronacji swojego ojca Karola III w maju 2023 roku, ale w tym wydarzeniu nie towarzyszyła mu żona.

Książę Harry w Londynie Źródło: PAP/EPA/ANDY RAIN

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo