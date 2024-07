Stanley Johnson postanowił wyjść z samolotu w czasie gdy maszyna, przekierowana w czasie podróży, oczekiwała na start do lotniska docelowego. Choć ojciec byłego premiera Wielkiej Brytanii ostatecznie samolotu nie opuścił, ostatni etap lotu w końcu odwołano - podaje "The Independent".

"Stanley Johnson zdecydował, że chce wysiąść"

Jeden z pasażerów w rozmowie z "The Independent" powiedział, że ponieważ "Stanley Johnson zdecydował, że chce wysiąść - razem z innym pasażerem - przegapiliśmy wolny moment na start". Mężczyzna dodał, że brytyjski przewoźnik "ostatecznie odwołał lot". - Wszyscy pasażerowie musieli wyjść z samolotu i przejść przez kontrolę imigracyjną, a następnie pojechać autobusem do Gatwick - dodał.

Pasażerowie wskazali, że w pewnym momencie na pokładzie maszyny pojawiła się policja. Jedna z kobiet cytowanych przez "The Independent" powiedziała, że być może miało to związek ze "wzburzeniem" Johnsona i drugiego pasażera.

Johnson: To prawda, że lot odwołano przeze mnie

Johnson, poproszony przez "The Independent" o komentarz stwierdził, że po lądowaniu na Heathrow załoga powiedziała, że osoby bez bagażu w luku bagażowym mogą opuścić pokład. - Troje z nas chciało skorzystać z okazji i udało się do przedniego wyjścia, a następnie czekało na schodach przed kabiną na transport do terminalu - powiedział. - Z jakiegoś powodu władze lotniska nie mogły go zorganizować! Przepraszam za powstałe niedogodności, ale nie doszłoby do nich, gdyby władze lotniska nie schrzaniły sprawy, ogłaszając opcję opuszczenia samolotu bez możliwości jej zrealizowania - dodał.