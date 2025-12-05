Ewakuowano 200 domów, dwóch Polaków zatrzymanych

Derbyshire w Wielkiej Brytanii Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Aresztowani mężczyźni mają 40 i 50 lat. Zostali zatrzymani po znalezieniu w jednym z domów przy Vulcan Street substancji, mogącej posłużyć do produkcji materiałów wybuchowych.

Policja w Derbyshire poinformowała, że ​​zatrzymani są obywatelami Polski.

W komunikacie policja zaznaczyła, że sprawa nie jest traktowana jako zdarzenie o charakterze terrorystycznym i że nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Mimo to, ze względów bezpieczeństwa, ewakuowano 200 pobliskich domów - poinformowała w czwartek wieczorem BBC.

Policja w pobliżu domu, gdzie znaleziono substancję Źródło: Temilade Adelaja / Reuters / Forum

Mieszkańcy miejscowości w środkowej Anglii przyznali w rozmowie z BBC, że sytuacja była dla nich "stresująca".

OGLĄDAJ: TVN24 HD