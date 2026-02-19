Logo strona główna
Świat

Były książę Andrzej opuścił komisariat policji

Andrzej Mountbatten-Windsor
Były książę Andrzej opuścił komisariat policji. Relacja z Londynu
Andrzej Mountbatten-Windsor, młodszy brat króla Karola III, opuścił komisariat policji - potwierdziła brytyjska policja. Były książę został zatrzymany i był przesłuchiwany pod zarzutem "nadużycia publicznego stanowiska".

W czwartek brytyjska policja poinformowała o aresztowaniu pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego mężczyzny z Norfolk w wieku sześćdziesięciu kilku lat. Choć służby nie ujawniły personaliów, brytyjskie media podały, że chodzi o byłego księcia Andrzeja, obecnie znanego jako Andrew Mountbatten-Windsor.

Jak podało wieczorem BBC, były książę Andrzej opuścił komisariat policji po 11 godzinach. Jego zdjęcie na tylnym siedzeniu samochodu opublikowała agencja Reuters.

Andrzej Mountbatten-Windsor
Andrzej Mountbatten-Windsor
Źródło: Reuters

Sprawa byłego księcia. Czego dotyczy?

Zarzuty wobec Andrzeja dotyczą okresu, gdy były książę był specjalnym przedstawicielem Wielkiej Brytanii do spraw handlu między 2001 a 2011 rokiem.

Aresztowanie było pokłosiem opublikowania w USA pod koniec stycznia nowej transzy dokumentów ze śledztwa w sprawie Jeffreya Epsteina, nieżyjącego już amerykańskiego finansisty i przestępcy seksualnego, który utrzymywał kontakty z wieloma bogatymi i wpływowymi ludźmi z całego świata i - jak się później okazało - zajmował się stręczycielstwem.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Były książę Andrzej został zatrzymany. Co wiemy do tej pory

Były książę Andrzej został zatrzymany. Co wiemy do tej pory

Były książę w rękach policji. Król wydał oświadczenie

Były książę w rękach policji. Król wydał oświadczenie

Wśród wielu dokumentów znalazły się też sugerujące, że przekazywał on Epsteinowi poufne informacje.

Brytyjskie media zwróciły uwagę, że aresztowanie nastąpiło w dniu 66. urodzin Mountbattena-Windsora.

Autorka/Autor: Kamila Grenczyn/akr

Źródło: BBC, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Wielka BrytaniaBrytyjska rodzina królewska
