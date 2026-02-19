Były książę Andrzej opuścił komisariat policji. Relacja z Londynu

W czwartek brytyjska policja poinformowała o aresztowaniu pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego mężczyzny z Norfolk w wieku sześćdziesięciu kilku lat. Choć służby nie ujawniły personaliów, brytyjskie media podały, że chodzi o byłego księcia Andrzeja, obecnie znanego jako Andrew Mountbatten-Windsor.

Jak podało wieczorem BBC, były książę Andrzej opuścił komisariat policji po 11 godzinach. Jego zdjęcie na tylnym siedzeniu samochodu opublikowała agencja Reuters.

Andrzej Mountbatten-Windsor Źródło: Reuters

Sprawa byłego księcia. Czego dotyczy?

Zarzuty wobec Andrzeja dotyczą okresu, gdy były książę był specjalnym przedstawicielem Wielkiej Brytanii do spraw handlu między 2001 a 2011 rokiem.

Aresztowanie było pokłosiem opublikowania w USA pod koniec stycznia nowej transzy dokumentów ze śledztwa w sprawie Jeffreya Epsteina, nieżyjącego już amerykańskiego finansisty i przestępcy seksualnego, który utrzymywał kontakty z wieloma bogatymi i wpływowymi ludźmi z całego świata i - jak się później okazało - zajmował się stręczycielstwem.

Wśród wielu dokumentów znalazły się też sugerujące, że przekazywał on Epsteinowi poufne informacje.

Brytyjskie media zwróciły uwagę, że aresztowanie nastąpiło w dniu 66. urodzin Mountbattena-Windsora.

