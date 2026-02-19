W czwartek brytyjska policja poinformowała o aresztowaniu pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego mężczyzny z Norfolk w wieku sześćdziesięciu kilku lat. Choć służby nie ujawniły personaliów, brytyjskie media podały, że chodzi o byłego księcia Andrzeja, obecnie znanego jako Andrew Mountbatten-Windsor.
Jak podało wieczorem BBC, były książę Andrzej opuścił komisariat policji po 11 godzinach. Jego zdjęcie na tylnym siedzeniu samochodu opublikowała agencja Reuters.
Sprawa byłego księcia. Czego dotyczy?
Zarzuty wobec Andrzeja dotyczą okresu, gdy były książę był specjalnym przedstawicielem Wielkiej Brytanii do spraw handlu między 2001 a 2011 rokiem.
Aresztowanie było pokłosiem opublikowania w USA pod koniec stycznia nowej transzy dokumentów ze śledztwa w sprawie Jeffreya Epsteina, nieżyjącego już amerykańskiego finansisty i przestępcy seksualnego, który utrzymywał kontakty z wieloma bogatymi i wpływowymi ludźmi z całego świata i - jak się później okazało - zajmował się stręczycielstwem.
Wśród wielu dokumentów znalazły się też sugerujące, że przekazywał on Epsteinowi poufne informacje.
Brytyjskie media zwróciły uwagę, że aresztowanie nastąpiło w dniu 66. urodzin Mountbattena-Windsora.
Autorka/Autor: Kamila Grenczyn/akr
Źródło: BBC, PAP
Źródło zdjęcia głównego: Reuters