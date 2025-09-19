Logo strona główna
Świat

Brytyjski wywiad stworzył portal w ukrytej części internetu 

Siedziba brytyjskiego wywiadu MI6
Tamiza w Londynie
Źródło: Reuters
Brytyjski wywiad uruchomił w darknecie specjalny portal, który ma ułatwić rekrutację nowych szpiegów - informuje BBC. Poszukiwani mają być szpiedzy z całego świata, przede wszystkim jednak z Rosji, Chin, Iranu i Korei Północnej.

Znajdujący się w darknecie - czyli ukrytej części internetu - portal brytyjskiego wywiadu MI6 nazywa się Silent Courier i umożliwia bezpieczne, szyfrowane wysyłanie wiadomości. Jak przekazało brytyjskie Biuro Spraw Zagranicznych, portal ma wzmocnić bezpieczeństwo narodowe poprzez ułatwienie służbom prowadzenia rekrutacji. Celem, jak dodano, mają być potencjalni agenci w Rosji i na całym świecie.

Kupisz tutaj dosłownie wszystko. Wyjaśniamy, czym jest darknet
Dowiedz się więcej:

Kupisz tutaj dosłownie wszystko. Wyjaśniamy, czym jest darknet

BIZNES

Ukryta strona brytyjskiego wywiadu

Odchodzący szef MI6 Richard Moore w piątek w swojej mowie pożegnalnej zwrócił się do potencjalnych szpiegów na całym świecie, zachęcając ich do anonimowego korzystania z nowej platformy. Jak zaznaczył, rekrutacja potencjalnych szpiegów ma dotyczyć całego świata, zwłaszcza jednak Rosji, Chin, Iranu i Korei Północnej, które bezpośrednio wskazał Moore.

- Zwracam się do tych mężczyzn i kobiet w Rosji, którzy mają do przekazania prawdę i mają odwagę, by się nią dzielić, by skontaktowali się z MI6 – powiedział Moore w swoim ostatnim przemówieniu jako szef brytyjskich służb przed ustąpieniem ze stanowiska. - Będziecie pracować na rzecz pokoju na naszym kontynencie, dzięki czemu będziemy chronić długoterminowe interesy, a wy odkupicie winy waszego kraju – dodał.

Od 1 października szefową MI6 zostanie Blaise Metreweli, pierwsza kobieta na tym stanowisku. Brytyjskie media spekulują, że Moore może zostać nowym brytyjskim ambasadorem w USA - po tym, gdy 11 września brytyjski dyplomata Peter Mandelson został odwołany z tej funkcji w związku z powiązaniami z Jeffreyem Epsteinem, nieżyjącym już finansistą i przestępcą seksualnym.

Rekrutowanie nowych szpiegów

Krótko przed pożegnalnym wystąpieniem odchodzącego szefa MI6 o nowej platformie mówiła również szefowa brytyjskiej dyplomacji Yvette Cooper. Stwierdziła, że "bezpieczeństwo narodowe jest najważniejszym obowiązkiem każdego rządu i kamieniem węgielnym stworzonego przez premiera Planu Zmiany". - Ponieważ świat się zmienia, a zagrożenia z którymi się mierzymy mnożą, musimy zapewnić, że Zjednoczone Królestwo jest zawsze o krok przed swoimi przeciwnikami - stwierdziła.

- Nasze światowej klasy służby wywiadowcze przodują w tym zadaniu, pracując za kulisami, by Brytyjczycy pozostali bezpieczni - mówiła. - Teraz wzmacniamy ich wysiłki z najnowocześniejszą technologią tak, aby MI6 mogło rekrutować nowych szpiegów dla Zjednoczonego Królestwa: w Rosji i na całym świecie - dodała.

Wstrząsające dane brytyjskiej agencji o wykorzystywaniu dzieci
Dowiedz się więcej:

Wstrząsające dane brytyjskiej agencji o wykorzystywaniu dzieci

Silent Courier

Nowy portal Silent Courier działa oficjalnie od piątku. Instrukcje, jak go znaleźć i wykorzystać, opublikowane zostały na kanale MI6 na platformie Youtube.

Jak zauważa BBC, podobne działania już dwa lata temu podjęła amerykańska CIA, która zaczęła wówczas publikować w mediach społecznościowych nagrania, które miały ułatwiać potencjalnym szpiegom z Rosji bezpieczne nawiązanie kontaktu.

Autorka/Autor: mm

Źródło: BBC, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Wielka Brytania
