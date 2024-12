Nie żyje brat brytyjskiego premiera

Brytyjski premier złożył hołd swojemu bratu, wydając oświadczenie, w którym określił go "wspaniałym człowiekiem". "Stawiał czoła wszystkim wyzwaniom, jakie życie przed nim postawiło, z odwagą i pozytywnym nastawieniem. Będzie nam go bardzo brakowało" - oświadczył Keir Starmer. Szef rządu podziękował również lekarzom, którzy byli zaangażowani w walkę o zdrowie jego brata. - Chciałbym podziękować wszystkim, którzy leczyli i opiekowali się Nickiem. Ich umiejętności i współczucie są bardzo doceniane - powiedział. Z powodu śmierci brata premier odwołał zaplanowany wyjazd na urlop, który miał spędzić ze swoją rodziną. Jak wskazuje "Guardian", Keir Starmer w przeszłości opowiadał, że był bardzo opiekuńczy dla młodszego brata, który od urodzenia miał problemy zdrowotne. W szkole Nick usłyszał, że nigdy nie będzie w stanie czytać, jednak on udowodnił, że w tej sprawie się pomylono. Został umieszczony w klasie specjalnej. Później pracował między innymi przy złomowaniu samochodów. Jego problemy zdrowotne, które trwały przez całe życie, utrudniały mu jednak utrzymanie pracy na dłużej. W biografii premiera Wielkiej Brytanii napisanej przez Toma Baldwina Starmer wyznał, że on i jego siostry wdawali się w bójki w szkole, aby chronić Nicka przed zaczepiającymi go dziećmi. W książce możemy również przeczytać, że obaj bracia dzielili piętrowe łóżka w małej sypialni, dopóki Keir nie poszedł na studia w wieku 18 lat. "Byliśmy sześcioosobową rodziną, więc nie czułem się samotny i dzieliłem z nim pokój, ale Nick nie miał wielu przyjaciół i inne dzieci nazywały go 'głupim'" – możemy przeczytać w biografii. "Nawet teraz staram się unikać używania takich słów, aby opisać kogokolwiek". ZOBACZ TEŻ: Nie żyje Alberto Fujimori, były prezydent Peru