Świat

Rzeźbę ustawiono pod osłoną nocy. Banksy potwierdza

Rzeźba Banky'ego stanęła w centrum Londynu
Rzeźba Banksy'ego stanęła w centrum Londynu. Przedstawia mężczyznę z twarzą zakrytą przez flagę
W centrum Londynu pojawiła się rzeźba, która przedstawia schodzącego z piedestału mężczyznę w garniturze, z twarzą zasłoniętą powiewającą flagą. Banksy - słynny brytyjski artysta street-artowy, który nie ujawnia swojej prawdziwej tożsamości - potwierdził, że to on jest autorem dzieła.

Znajdująca się na wysepce drogowej przy Waterloo Place rzeźba została tam ustawiona w nocy z wtorku na środę. Już w środę mieszkańcy i turyści gromadzili się przy niej, podejrzewając, że może być ona dziełem Banksy'ego, gdyż na podstawie pomnika znajduje się jego podpis, natomiast w czwartek po południu artysta opublikował na Instagramie nagranie pokazujące sceny z jego instalowania.

Rzeźba stanęła w ciągu pomników na Waterloo Place, obok posągów króla Edwarda VII, który panował w latach 1901-1910, twórczyni nowoczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale oraz pomnika poświęconego wojnie krymskiej.

Kim jest Banksy?

Pierwsze prace Banksy'ego pojawiły się na początku lat 90. w rodzinnym Bristolu w południowo-zachodniej Anglii. Od tego czasu zyskał światową sławę, a jego obrazy i instalacje osiągały na aukcjach ceny sięgające miliony funtów. Ale są też często obiektem wandalizmu. Rzadko jednak tworzy rzeźby.

Cztery pytania po zdemaskowaniu Banksy'ego

Tomasz-Marcin Wrona

Artysta korzysta z Instagrama, aby potwierdzać, że murale i rzeźby są jego dziełem. W marcu tego roku agencja Reuters w opublikowanym raporcie opisała sposoby działania Banksy'ego i - jak twierdzi - ujawniła jego prawdziwą tożsamość. Więcej przeczytasz o tym tutaj.

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ANDY RAIN

Kamila Grenczyn
