Obiecujące wyniki innowacyjnego badania krwi. Ma pomóc w wykrywaniu aż 50 rodzajów nowotworu

Przeprowadzone przez Uniwersytet Oksfordzki testy badania krwi o nazwie Galleri, mającego wykrywać aż 50 rodzajów nowotworu, dały obiecujące wyniki - informuje "The Guardian". Mimo pozytywnych ocen naukowców, przed wprowadzeniem badania do użytku konieczne będzie jednak poddanie go dalszym testom.

Badanie Galleri opiera się na analizie zmian, wynikających z występowania choroby nowotworowej, w kodzie genetycznym. Ma ono wykrywać aż 50 rodzajów raka, w tym raka trzustki czy przełyku, które uchodzą za jedne z trudniejszych do zdiagnozowania. Poza dostarczaniem informacji nt. występowania nowotworu Galleri ma także identyfikować jego źródło.

W przeprowadzonym przez Uniwersytet Oksfordzki teście skuteczności Galleri udział wzięło 5461 osób z Anglii i Walii z podejrzeniem nowotworu. Poza przejściem standardowych badań diagnostycznych pod kątem raka osoby te oddawały również próbkę krwi, którą następnie badano przy użyciu Galleri. Innowacyjny test poprawnie ujawnił występowanie nowotworu w 66 procentach przypadków. Dodatkowo u 85 procent zdiagnozowanych prawidłowo wskazał pierwotną lokalizację ogniska choroby.

Badanie Galleri ma pomóc w diagnozie aż 50 rodzajów nowotworu

W rozmowie z "Guardianem" profesor eksperymentalnej medycyny onkologicznej w Oksfordzie Mark Middleton, który nadzorował test badania Galleri, ocenił, że ma ono potencjał nie tylko do skrócenia czasu potrzebnego do postawienia diagnozy, ale i zwiększenia wykrywalności nowotworów we wczesnych stadiach. - Ten test może nam pomóc w zidentyfikowaniu większej liczby przypadków na wczesnym etapie choroby i pomóc uratować tysiące ludzkich istnień - ocenia, cytowany przez BBC, krajowy dyrektor NHS (brytyjskiej służby zdrowia - red.) ds. walki z rakiem, prof. Peter Johnson.

Mimo wyraźnego optymizmu naukowcy podkreślają, że przed ewentualnym wdrożeniem badania Galleri do użytku, konieczne jest przeprowadzenie testów na szerszą skalę. - Wyniki sugerują, że badanie to może być wykorzystywane do wspierania lekarzy rodzinnych w dokonywaniu ocen klinicznych. Potrzeba jednak znacznie większej liczby testów na szerszej próbie, by sprawdzić, czy może ono poprawić skuteczność oceny lekarzy - stwierdził w rozmowie z BBC dr David Crosby z organizacji Cancer Research UK.

Opisane powyżej wyniki dotyczą testu Uniwersytetu Oksfordzkiego na kilkutysięcznej próbie osób, u których wystąpiło podejrzenie choroby nowotworowej. Obecnie prowadzane jest również, nadzorowane przez brytyjski NHS, badanie na grupie 140 tysięcy osób, u których w ciągu ostatnich trzech lat nie zdiagnozowano ani nie leczono raka. Jego wyników można spodziewać się jeszcze w tym roku.

Zachorowalność na nowotwory

Jak podaje organizacja Cancer Research UK, w Wielkiej Brytanii każdego roku wykrywanych jest średnio 375 tysięcy nowych przypadków zachorowania na nowotwór. Co dwie minuty nowy pacjent słyszy diagnozę. Za ponad połowę z nich odpowiadają rak prostaty, piersi, płuc i jelita grubego.

Dane Krajowego Rejestru Nowotworów wskazują, że w Polsce rocznie odnotowuje się ponad 160 tys. nowych zachorowań na nowotwory złośliwe oraz około 100 tys. zgonów. Wśród mężczyzn najczęściej diagnozowanym jest rak płuca, u kobiet jest to rak piersi.

Umieralność na nowotwory w wybranych krajach europejskich PAP/Maciej Zieliński

