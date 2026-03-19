Świat

Coraz gorsze notowania. Reuters: Vance pojedzie na Węgry, by wesprzeć Orbana

Viktor Orban, Węgry
Dwa marsze w Budapeszcie. Relacja Macieja Warsińskiego
Źródło: TVN24
Wiceprezydent USA J.D. Vance planuje w najbliższych dniach odwiedzić Węgry, by okazać poparcie dla premiera Viktora Orbana przed kwietniowymi wyborami w tym kraju - poinformowała agencja Reuters. Ostatnie sondaże wskazują od kilku do kilkunastoprocentowej przewagi opozycyjnej partii TISZA nad Fideszem Orbana.

Jak podał Reuters - powołując się na źródła zaznajomione z planami wiceprezydenta - do wizyty J.D. Vance'a na Węgrzech ma dojść w "nadchodzących dniach", choć agencja zastrzega, że w związku z trwającą wojną z Iranem, plany te mogą ulec zmianie. W sobotę w Budapeszcie odbędzie się węgierska edycja konferencji amerykańskich konserwatystów CPAC.

Prezydent USA Donald Trump kilkakrotnie już udzielał publicznego poparcia Orbanowi. Zrobił to również podczas lutowej wizyty w Budapeszcie sekretarz stanu Marco Rubio.

"Wykorzystał zupełnie niespodziewany kryzys". Pokona Orbana?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Wykorzystał zupełnie niespodziewany kryzys". Pokona Orbana?

Marcin Złotkowski

Mimo krytyki wobec europejskich sojuszników dotyczącej między innymi dalszego kupowania rosyjskiej ropy naftowej i gazu, prezydent USA wielokrotnie wykazywał zrozumienie dla odmowy uniezależnienia się od dostaw z Rosji przez Budapeszt, twierdząc, że Orban nie ma żadnej alternatyw.

Poparcie dla Orbana budzi również niepokój wśród części konserwatywnych polityków w Kongresie ze względu na otwartość Węgier na wpływy i inwestycje z Chin.

Zgromadzenie liderów europejskiej prawicy

Jak podają węgierskie media, w poniedziałek 23 marca w Budapeszcie odbędzie się Wielkie Zgromadzenie Patriotów dla Europy, prawicowej grupy w Parlamencie Europejskim. Zgromadzenie organizuje Foundation for a Civic Hungary (Polgari Magyarorszagert Alapitvany) - węgierska fundacja związana z partią Fidesz premiera Viktora Orbana.

Wezmą w nim udział liderzy działającej w Parlamencie Europejskiej grupy politycznej oraz przedstawiciele kilku europejskich partii prawicowych. Pojawią się między innymi wicemarszałek Sejmu RP Krzysztof Bosak, premier Czech Andrej Babisz, Marine Le Pen z francuskiego Zjednoczenia Narodowego, wicepremier Włoch Matteo Salvini, Santiago Abascal, przewodniczący hiszpańskiej partii Vox, Herbert Kickl, przewodniczący Austriackiej Partii Wolności oraz Geert Wilders, lider holenderskiej Partii Wolności.

"Całe Węgry są oklejone plakatami, które straszą"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Całe Węgry są oklejone plakatami, które straszą"

Zgromadzenie liderów europejskiej prawicy odbędzie się dwa dni po organizowanej w Budapeszcie w sobotę konferencji środowisk narodowo-konserwatywnych CPAC (Conservative Political Action Conference). Jak przekazał organizator, w jego trakcie przemówienie wygłosi węgierski premier.

Próba sił przed wyborami parlamentarnymi

W niedzielę w Budapeszcie Fidesz i TISZA zorganizowały konkurencyjne pochody - Marsz Pokoju oraz Marsz Narodowy. Orban poświęcił znaczną część swojego przemówienia rzekomym planom Unii Europejskiej, mającej dążyć do wciągnięcia Węgier w wojnę na Ukrainie. Sprzeciwił się też pomocy udzielanej przez Brukselę temu krajowi.

Magyar przedstawił z kolei kwietniowe głosowanie jako wybór między zniewoleniem a wolnością, odwołując się do ducha rewolucji z 1848 roku, którą tego dnia upamiętniano.

Węgry, Budapeszt. Obchody 178. rocznicy wybuchu rewolucji w 1848 roku
Węgry, Budapeszt. Obchody 178. rocznicy wybuchu rewolucji w 1848 roku
Źródło: PAP/EPA/Zoltan Balogh

Jak przekazał portal Telex - cytując Andreę Szabo, analityczkę z Centrum Badań Nauk Społecznych ELTE - węgierski premier zgromadził na swoim przemówieniu na zakończenie marszu 58 tysięcy osób, a lider opozycji 162 tysiące.

Cytowani przez węgierskie media inni niezależni eksperci również uznali, że wydarzenie zorganizowane przez opozycyjną TISZĘ zgromadziło większą liczbę osób, niż pochód Fideszu i przemówienie lidera partii rządzącej.

Wyniki te stoją w sprzeczności z wcześniej opublikowanymi danymi Węgierskiej Agencji Turystycznej - instytucji rządowej - która oszacowała, że na zgromadzeniu Orbana pojawiło się 180 tysięcy osób, a Magyara - 150 tysięcy.

W większości niezależnych sondaży TISZA ma nad Fideszem przewagę kilku lub kilkunastu punktów procentowych. W lutowym badaniu firmy Median opozycyjna partia uzyskała przewagę 20 punktów procentowych wśród zdecydowanych wyborców.

OGLĄDAJ: Węgrzy przeciwko Orbanowi. Nadchodzi polityczny przełom?
Peter Magyar

Węgrzy przeciwko Orbanowi. Nadchodzi polityczny przełom?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowali Adam Styczek, Kamila Grenczyn

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AKOS KAISER HANDOUT

Czytaj także:
Zaginęła 12-letnia Oliwia Cyper
12-letnia Oliwia wyszła do szkoły i przepadła. Policja apeluje o pomoc
Kraków
Burze w Pakistanie
Załamanie pogody w 20-milionowej metropolii. Zabici i ranni
METEO
Huta szkła Biaglass w Białymstoku
Każą im jechać 700 kilometrów, żeby rozwiązać umowy o pracę i dostać odprawy
Białystok
Wypadek na Rondzie ONZ
Wypadek na rondzie ONZ. Jedno z aut dachowało
WARSZAWA
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty odsyła projekt Nawrockiego. "Legislacyjny bubel"
Patryk Michalski
imageTitle
Na Anfield polała się krew. Niecodzienna kontuzja, konieczna operacja
EUROSPORT
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Tragedia o poranku tuż pod granicą z Niemcami
Szczecin
Tarantula
Amerykanie muszą pilnie poznać swoje pajęczaki
METEO
imageTitle
Flick o Lewandowskim. "Niektórzy mówili, że już się skończył"
EUROSPORT
Błażejewo leży pod Kórnikiem
"Dziwne zgony właścicieli nieruchomości i bardzo dziwni ludzie z testamentami w ręku"
Filip Czekała
Domański
Minister finansów: od tego momentu nie rozmawialiśmy z szefem NBP
Rozmowa Piaseckiego
Rumunia zwiększa kwoty odstrzału niedźwiedzi brunatnych po ataku na 19-latkę
Złapać, uśpić, założyć obrożę. A poza tym uniemożliwić wyjadanie śmieci
Rzeszów
Baza wojskowa Fort Lesley J. McNair
Media: drony nad bazą wojskową USA. Mieszkają tam Hegseth i Rubio
Świat
imageTitle
Garcia dał szansę Szczęsnemu. "Odpocznie trochę od palenia"
EUROSPORT
Kradzione auta były rozbierane na części
Rozbierali kradzione auta na części
WARSZAWA
Myszołowiec towarzyski (łac. Parabuteo unicinctus)
"Zatrudnili" Lucka, ma jedno zadanie
WARSZAWA
imageTitle
Polski "rezerwowy" w Lidze Mistrzów. W ostatniej chwili zastąpił Marciniaka
EUROSPORT
imageTitle
Mecz Hurkacza przełożony. Jest nowa godzina
EUROSPORT
Sebastian M. jest oskarżony o spowodowanie wypadku na autostradzie A1
"Jesteś wolny, dyplomata do ciebie jechał". To usłyszał Sebastian M.
Polska
imageTitle
Świątek w starciu z Linette. Kiedy polski hit Miami Open?
EUROSPORT
Psychiatryczny Szpital Nowowiejski w Warszawie
Chcą budowy centralnego ośrodka leczenia uzależnień
WARSZAWA
Przedmioty zabezpieczone przez policję
Mówią o nim "flakka" lub "zombie". Może zabić
WARSZAWA
24 min
nowrocky nawrocki2
PremieraZnajomi prezydenta i wielkie pieniądze. Tego mieliśmy nie wiedzieć o Nowrocky
Czarno na białym
45 min
pc
Rosja zobaczyła światełko w tunelu. Kiedy zgaśnie?
Podcast o zagranicy
Radosław Sikorski podczas wystąpienia w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji
Sikorski o przyszłości Europy: mamy do tego potencjał
Polska
PKP Świder
"Dwa lata wyłączeń, jeśli chodzi o dojazd do Warszawy"
Katarzyna Kędra
banknoty polskie pieniadze portfel shutterstock_2391839139
Pieniądze zabrał, portfel z dokumentami wyrzucił
WARSZAWA
lotnisko JFK Nowy Jork USA - Midary shutterstock_2230337947
Kolejne kraje zapłacą kaucję za wizę do USA
BIZNES
Mgła, poranek
Przymrozki i mgły. Ostrzeżenia IMGW nadal w mocy
METEO
Uszkodzenia dzielnicy mieszkalnej Odessy po ataku wroga
Atak przy granicy z Polską. Doszło do pożaru
Świat
Zwiń opisWięcej

