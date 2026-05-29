Świat Wicepremier Ukrainy: rosyjskie drony uderzyły w tureckie statki handlowe Oprac. Aleksandra Sapeta |

Na północy Turcji spadł rosyjski dron Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: mil.gov.ua

"Rosja przeprowadziła kolejny atak na żeglugę cywilną na Morzu Czarnym. Wieczorem i nocą wrogie bezzałogowe statki powietrzne zaatakowały trzy zagraniczne statki handlowe poruszające się korytarzem morskim" - przekazał w piątek rano wicepremier Ukrainy Ołeksij Kułeba.

Rosyjski dron uderzył w turecki statek Źródło zdjęcia: mil.gov.ua

Jak dodał, "w wyniku trafień na statkach wybuchły pożary". Na pokładzie jednego z nich "dwóch członków załogi odniosło lekkie obrażenia".

Według wicepremiera, pomimo nieustannych ataków ze strony Rosji, Ukraina utrzymuje funkcjonowanie korytarza morskiego, a personel portów i załogi statków nadal zapewniają przepływ towarów i globalne bezpieczeństwo żywnościowe.

Russia has carried out another attack on civilian shipping in the Black Sea.



During the evening and night, enemy UAVs attacked three foreign merchant ships moving along the sea corridor.



As a result of the hits on board the ships, fires broke out, which were extinguished by… pic.twitter.com/FnCG2wJYjV — Oleksii Kuleba (@OleksiiKuleba) May 29, 2026 Rozwiń Ołeksij Kułeba o ataku na tureckie statki handlowe Źródło: X

W 2023 roku Ukraina utworzyła tymczasowy korytarz na Morzu Czarnym dla statków handlowych płynących do i z ukraińskich portów. Była to odpowiedź na odstąpienie Rosji od "porozumienia zbożowego", które umożliwiało bezpieczny eksport zboża i nawozów z Ukrainy przez Morze Czarne.

Ukraińska marynarka: zaatakowano turecki statek

Według Sił Morskich Ukrainy, zaatakowany za pomocą dronów statek do przewozu ładunków suchych ANT pływał pod banderą Vanuatu i należał do Turcji. Jak poinformowano, "zmierzał z jednego z portów obwodu odeskiego do Turcji z ładunkiem na pokładzie".

Strona ukraińska przekazała, że ranni członkowie załogi zostali ewakuowani przez ukraińską jednostkę i przewiezieni do placówki medycznej. Pożar na pokładzie statku udało się szybko opanować - podano.

"Federacja Rosyjska nadal celowo stwarza zagrożenie dla międzynarodowej żeglugi morskiej, atakując infrastrukturę cywilną i statki handlowe" - zaalarmowało dowództwo marynarki wojennej Ukrainy.

Władze Turcji nie komentowały i nie potwierdziły dotychczas tych informacji.

