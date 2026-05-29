Świat

Wicepremier Ukrainy: rosyjskie drony uderzyły w tureckie statki handlowe

Rosyjski dron uderzył w turecki statek
Na północy Turcji spadł rosyjski dron
Wicepremier Ukrainy podał, że Rosjanie zaatakowali w nocy trzy zagraniczne statki handlowe na Morzu Czarnym. Strona ukraińska poinformowała, że na pokładzie tureckiej jednostki wybuchł pożar i ranni zostali członkowie załogi. Tureckie władze nie zabrały jeszcze głosu.

"Rosja przeprowadziła kolejny atak na żeglugę cywilną na Morzu Czarnym. Wieczorem i nocą wrogie bezzałogowe statki powietrzne zaatakowały trzy zagraniczne statki handlowe poruszające się korytarzem morskim" - przekazał w piątek rano wicepremier Ukrainy Ołeksij Kułeba. 

Jak dodał, "w wyniku trafień na statkach wybuchły pożary". Na pokładzie jednego z nich "dwóch członków załogi odniosło lekkie obrażenia". 

Według wicepremiera, pomimo nieustannych ataków ze strony Rosji, Ukraina utrzymuje funkcjonowanie korytarza morskiego, a personel portów i załogi statków nadal zapewniają przepływ towarów i globalne bezpieczeństwo żywnościowe. 

W 2023 roku Ukraina utworzyła tymczasowy korytarz na Morzu Czarnym dla statków handlowych płynących do i z ukraińskich portów. Była to odpowiedź na odstąpienie Rosji od "porozumienia zbożowego", które umożliwiało bezpieczny eksport zboża i nawozów z Ukrainy przez Morze Czarne. 

Ukraińska marynarka: zaatakowano turecki statek

Według Sił Morskich Ukrainy, zaatakowany za pomocą dronów statek do przewozu ładunków suchych ANT pływał pod banderą Vanuatu i należał do Turcji. Jak poinformowano, "zmierzał z jednego z portów obwodu odeskiego do Turcji z ładunkiem na pokładzie". 

Strona ukraińska przekazała, że ranni członkowie załogi zostali ewakuowani przez ukraińską jednostkę i przewiezieni do placówki medycznej. Pożar na pokładzie statku udało się szybko opanować - podano. 

"Federacja Rosyjska nadal celowo stwarza zagrożenie dla międzynarodowej żeglugi morskiej, atakując infrastrukturę cywilną i statki handlowe" - zaalarmowało dowództwo marynarki wojennej Ukrainy.

Władze Turcji nie komentowały i nie potwierdziły dotychczas tych informacji.

Źródło: Reuters, PAP


Aleksandra Sapeta

