Wicepremier Ukrainy: rosyjskie drony uderzyły w tureckie statki handlowe
"Rosja przeprowadziła kolejny atak na żeglugę cywilną na Morzu Czarnym. Wieczorem i nocą wrogie bezzałogowe statki powietrzne zaatakowały trzy zagraniczne statki handlowe poruszające się korytarzem morskim" - przekazał w piątek rano wicepremier Ukrainy Ołeksij Kułeba.
Jak dodał, "w wyniku trafień na statkach wybuchły pożary". Na pokładzie jednego z nich "dwóch członków załogi odniosło lekkie obrażenia".
Według wicepremiera, pomimo nieustannych ataków ze strony Rosji, Ukraina utrzymuje funkcjonowanie korytarza morskiego, a personel portów i załogi statków nadal zapewniają przepływ towarów i globalne bezpieczeństwo żywnościowe.
W 2023 roku Ukraina utworzyła tymczasowy korytarz na Morzu Czarnym dla statków handlowych płynących do i z ukraińskich portów. Była to odpowiedź na odstąpienie Rosji od "porozumienia zbożowego", które umożliwiało bezpieczny eksport zboża i nawozów z Ukrainy przez Morze Czarne.
Ukraińska marynarka: zaatakowano turecki statek
Według Sił Morskich Ukrainy, zaatakowany za pomocą dronów statek do przewozu ładunków suchych ANT pływał pod banderą Vanuatu i należał do Turcji. Jak poinformowano, "zmierzał z jednego z portów obwodu odeskiego do Turcji z ładunkiem na pokładzie".
Strona ukraińska przekazała, że ranni członkowie załogi zostali ewakuowani przez ukraińską jednostkę i przewiezieni do placówki medycznej. Pożar na pokładzie statku udało się szybko opanować - podano.
"Federacja Rosyjska nadal celowo stwarza zagrożenie dla międzynarodowej żeglugi morskiej, atakując infrastrukturę cywilną i statki handlowe" - zaalarmowało dowództwo marynarki wojennej Ukrainy.
Władze Turcji nie komentowały i nie potwierdziły dotychczas tych informacji.