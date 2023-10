WHO: Śmiertelna choroba znana z tropików zagraża Europie

Denga to choroba znana głównie z regionów tropikalnych. Przenoszona jest przez komary, przede wszystkim komary egipskie. Zmiany klimatu , a także urbanizacja i przemieszczanie się ludzi sprawiają jednak, że powiększa się zasięg jej występowania, a także rośnie śmiertelne żniwo, jakie za sobą niesie. Jeremy Farrar, ekspert ds. chorób zakaźnych Światowej Organizacji Zdrowia ( WHO ) ostrzegł w rozmowie z agencją Reutera, że denga będzie ogromnym zagrożeniem dla mieszkańców południowych regionów USA , Europy oraz kolejnych regionów Afryki, jeszcze w tej dekadzie. Według niego prawdopodobnie stanie się na tych obszarach chorobą endemiczną, czyli występującą na stałe.

Denga będzie stanowić zagrożenie dla Europy

Według niego odpowiednia profilaktyka powinna obejmować m.in. plany oddzielania chorych pacjentów w szpitalach od pozostałych, innowacje naukowe, ale i planowanie urbanistyczne - tak, aby domy nie były budowane w pobliżu zbiorników z wodą stojącą, gdzie komary mogą się rozmnażać. - Musimy połączyć ze sobą różne sektory, które do tej pory nie były przyzwyczajone do współpracy - powiedział. - Musimy mówić o dendze w sposób bardziej proaktywny. Naprawdę musimy przygotować kraje na to, by sobie poradziły z dodatkową presją, która pojawi się w przyszłości w wielu dużych miastach - podkreślił.