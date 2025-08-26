Logo strona główna
Świat

Weto uderzy w "grupę wrażliwą". "Na przykład matki, które nie pracują"

matka dziecko wozek shutterstock_2315547949
Nawrocki: podpisałem 5 kolejnych ustaw, 3 zawetowałem
Źródło: TVN24
Decyzja prezydenta Nawrockiego stwarza niezwykle ryzykowną sytuację dla Ukraińców, którzy nie pracują, ale potrzebują podstawowej ochrony socjalnej, w tym matek z dziećmi - ocenił Jurij Hryhorenko, szef centrum analitycznego Gremi Personal, w rozmowie z ukraińską agencją prasową Interfax.

Karol Nawrocki poinformował w poniedziałek, że zawetował nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Swoją decyzję argumentował między innymi tym, że świadczenie 800 plus powinni otrzymywać tylko pracujący Ukraińcy, a ustawa nie zakładała takiego rozwiązania. Planowane nowe zapisy mówiły także o przedłużeniu tymczasowej ochrony dla uciekających przed wojną uchodźców, co pozwala zalegalizować ich pobyt w Polsce i uprawnia do opieki medycznej. Dotychczasowy okres ochrony kończy się 30 września.

"Co racja, to racja". Sikorski przypomina wpis wiceszefa kancelarii Nawrockiego

"Co racja, to racja". Sikorski przypomina wpis wiceszefa kancelarii Nawrockiego

Polska
Zmiany w ustawie o pomocy Ukraińcom. Prezydencki projekt trafił do Sejmu

Zmiany w ustawie o pomocy Ukraińcom. Prezydencki projekt trafił do Sejmu

Polska

Ukraińska agencja Interfax pisze, że "zawetowanie ustawy, która zapewniłaby zasiłki socjalne i bezpłatną opiekę medyczną bezrobotnym obywatelom Ukrainy, zaszkodzi 22 procent Ukraińców w Polsce, którzy są nieaktywni zawodowo". - 78 procent uchodźców ma pracę - dodał w rozmowie z agencją Interfax Jurij Hryhorenko, dyrektor centrum analitycznego w międzynarodowej firmie Gremi Personal.

- Decyzja prezydenta stwarza niezwykle ryzykowną sytuację dla Ukraińców z grupy wrażliwej, którzy obecnie nie pracują, ale potrzebują podstawowej ochrony socjalnej. Na przykład matek, które nie pracują, ale mają dzieci. Większość ich mężów przebywa na Ukrainie, więc nie mogą korzystać z ubezpieczenia i pełnej opieki medycznej. Ta szczególnie wrażliwa grupa uchodźców odczuje skutki zmian najmocniej - ocenił ekspert.

"Trudno mi uwierzyć, że to cel prezydenta"

Według danych Gremi Personal na dzień 30 czerwca 2025 r. w Polsce zarejestrowanych było 992 505 Ukraińców objętych ochroną czasową, co daje 23 procent wszystkich osób w UE posiadających ten status. Jednocześnie w tym roku ponad 800 tysięcy obywateli Ukrainy opłacało składki ZUS

Ekspert podkreślił, że ma nadzieję na podpisanie ustawy o pomocy Ukraińcom w najbliższych miesiącach i dodał, że jest także wymóg unijny. - Ani pracodawcy zatrudniający Ukraińców, ani sami obywatele nie są gotowi do powrotu, a ta ustawa nie zmieni zasadniczo ich sytuacji. Brak ochrony medycznej dla i tak już wrażliwej grupy obywateli Ukrainy jedynie pogorszy ich stan. Trudno mi więc uwierzyć, że to jest rzeczywiście cel prezydenta - ocenił. 

Autorka/Autor: os/ads

Źródło: Interfax

Źródło zdjęcia głównego: BartlomiejMagierowski / Shutterstock.com

