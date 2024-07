"Pułapki" mogą nie wystarczyć reżimowi. Czy dojdzie do historycznej zmiany?

W piątek rząd Nicolasa Maduro oświadczył, że nie wpuści do Wenezueli grupy czołowych latynoamerykańskich polityków, którzy chcieli obserwować przebieg głosowania - byłego prezydenta Argentyny , peronisty Alberto Fernandeza i lewicowego prezydenta Brazylii Luisa Inacio Luli da Silvy.

Jak wskazują wszystkie sondaże , tym razem nie można wykluczyć porażki wyborczej prezydenta Maduro, mimo wszystkich "pułapek" zastawionych przez dyktaturę i umożliwiających manipulowanie wynikami głosowania - zwłaszcza w wiejskich komisjach wyborczych, w których władze "dla większej przejrzystości głosowania" umieściły tylko jeden stół, na którym można wypełnić kartę do głosowania. .

Obóz rządowy, na co w przeddzień głosowania zwracają uwagę w swych komentarzach i przewidywaniach wszyscy niezależni komentatorzy - wśród nich hiszpańska agencja EFE i opiniotwórczy hiszpański dziennik "El Pais" - "zrobił co mógł", aby zwiększyć szanse prezydenta Maduro na zwycięstwo wyborcze eliminując przed wyborami najgroźniejszą konkurencję i tworząc warunki do "cudów nad urną".