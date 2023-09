Liczba miejsc noclegowych dla turystów przekroczyła tu liczbę mieszkańców. "Czujemy się jak obcy"

"Chcemy pokazać, jak ciągłe otwieranie nowych hoteli i brak regulacji dotyczących najmu krótkoterminowego stopniowo przekształca to historyczne miasto w kurort turystyczny" - podkreśliła grupa Ocio w sobotnim oświadczeniu. Zauważyła, też, że zaledwie od kwietnia do września tego roku liczba miejsc noclegowych dla turystów wzrosła o ponad tysiąc.

Wenecja zmaga się z nadmierną liczbą turystów

Władze miasta niedawno ogłosiły, że chcą to ograniczyć i w związku z tym wprowadzą opłaty w wysokości 5 euro za wstęp do historycznej części Wenecji. Będą one pobierane od osób przyjeżdżających do miasta tylko na jeden dzień i na razie program ma obowiązywać przez 30 dni przyszłego roku, w okresach wzmożonego ruchu turystycznego. Pomysł został zaakceptowany przez radę miasta we wtorek.