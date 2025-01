Orban chce powrotu do "głównego nurtu". "Węgrzy byli Trumpami jeszcze przed Trumpem"

W czasie piątkowego wywiadu dla publicznego radia szef węgierskiego rządu odniósł się do obecnej sytuacji międzynarodowej w kontekście inauguracji Trumpa. Premier Węgier po raz kolejny zapewnił, że objęcie urzędu przez republikanina jest szansą dla Budapesztu, by powrócić do "głównego nurtu historii".

- To, co mówimy my i co robią Amerykanie, jest głównym nurtem - przekonywał Orban, wyjaśniając, że wiele rozwiązań proponowanych przez Trumpa zostało wprowadzonych już dawno temu na Węgrzech. Jako jeden z przykładów wskazał opinię amerykańskiego prezydenta dotyczącą płci. Orban przypomniał, że wprawdzie węgierska konstytucja nie odnosi się do tego tematu, lecz w ustawie zasadniczej podkreślono, że "mianem ojca określa się mężczyznę, a matki - kobietę". Nawiązując do tego wątku, Orban dodał: - W Ameryce zwykło się mówić, że Węgrzy byli Trumpami jeszcze przed Trumpem.