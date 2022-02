Viktor Orban w Moskwie. Na konferencji z Władimirem Putinem mówił o swej przyszłości politycznej

"Wizyta pokoju"

Orban - Putin. 13 lat, 12 spotkań

Rosja "docenia działalność Orbana"

Ocena szefa węgierskiej dyplomacji

"Z dwóch powodów: po pierwsze my, Węgrzy, nauczyliśmy się, że jeśli dochodzi od konfliktu między Wschodem i Zachodem, to mieszkańcy Europy Środkowej zawsze na tym tracą, tak więc w strategicznym interesie naszego bezpieczeństwa narodowego leży to, by obecny konflikt został rozwiązany na drodze rozmów" - wyjaśnił Szijjarto.