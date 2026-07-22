Logo strona główna
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Viktor Orban: prokuratura skonfiskowała serwery Fideszu

Aleksandra Sapeta
Justyna Sochacka
Zespół autorek
Oprac. Aleksandra SapetaOprac. Justyna Sochacka
|
Viktor Orban
Maciej Warsiński: Viktor Orban zapowiedział, że udaje się w dłuższą podróż do Stanów Zjednoczonych
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ROBERT HEGEDUS
Były premier Węgier Viktor Orban przekazał, że prokuratorzy skonfiskowali serwery jego partii. Określił te działania jako "przekroczenie demokratycznych norm". Prokuratura poinformowała, dlaczego przeszukała biura Fideszu.

Fidesz poinformował we wtorkowym oświadczeniu, że prokuratura przeprowadziła "nalot na biuro", w którym obsługiwane są serwery ugrupowania. Jak przekazał portal Index, w środę były węgierski premier Viktor Orban oświadczył, że prokuratorzy skonfiskowali serwery jego partii. Określił te działania jako "przekroczenie demokratycznych norm".

Viktor Orban
Viktor Orban
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ROBERT HEGEDUS

Prokuratura przekazała, że ma to związek ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Narodowym Funduszu Kultury za rządów Orbana - poinformowała agencja Reuters. Zdaniem byłego premiera "to tylko pretekst". 

Orban o zmianach w konstytucji: w kraju nie panuje już demokracja

Były szef rządu komentował też przyjętą przez parlament i podpisaną przez byłego prezydenta Tamasa Sulyoka poprawkę do konstytucji, która między innymi doprowadziła do usunięcia z urzędu mianowaną przez Fidesz głowę państwa, wprowadziła limit kadencji posłów do trzech oraz górny limit wieku dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego na poziomie 70 lat.

Zdaniem Orbana przyjęcie nowelizacji stworzyło na Węgrzech sytuację, w której w kraju nie panują już "demokracja ani rządy prawa". Polityk stwierdził, że zmiany wykluczyły z życia publicznego połowę przedstawicieli partii opozycyjnych, a usunięcie Sulyoka i Petera Polta (związanego z Fideszem 70-letniego prezesa Trybunału Konstytucyjnego) nastąpiło w drodze zmian prawnych wymierzonych w konkretne osoby. Orban uznał, że w kraju zapanowała "polityczna autokracja".

Przewodniczący opozycyjnego Fideszu ocenił, że następcy usuniętych urzędników obejmą stanowiska w sposób nielegalny.

Od poniedziałku obowiązki tymczasowej prezydent Węgier sprawuje marszałkini parlamentu Agnes Forsthoffer. Deputowani muszą wybrać nowego prezydenta w ciągu 30 dni. Posłowie rządzącej Tiszy mają w parlamencie większość konstytucyjną 141 ze 199 głosów.

Orban w wyniku kwietniowych wyborów parlamentarnych stracił władzę po 16 latach nieprzerwanych rządów. W tym czasie zmienił konstytucję, a także podporządkowywał interesowi partii media, sądownictwo oraz instytucje państwowe. To właśnie kwestia braku praworządności na Węgrzech była jednym z punktów sporu Orbana z organami Unii Europejskiej.

Źródło: PAP, Reuters
ZOBACZ TAKŻE:
16 min
pc
Inicjatywa Morawieckiego i jej wyborcze szanse. "To jest żałośnie mało jak na początek"
Tak jest
56 min
pc
Bogdan Wałęsa o alkoholizmie. "Żal mi straconych kontaktów z córką"
Piotr Jacoń
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
Udostępnij:
Tagi:
WęgryViktor OrbanFidesz
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki
Kaczyński spotka się z Morawieckim. Jest data
Polska
Michał Dworczyk i Marcin Horała
Znikające wpisy Dworczyka i Horały. Co w nich było?
Aleksandra Sapeta
pap_20251102_24V
Francja uderza w Shein i Temu. Ostra reakcja Pekinu
BIZNES
Cysterna wylądowała w rowie
Amerykańska cysterna zjechała do rowu. Żołnierz mówił o podmuchu wiatru
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Kawa za słaba w kluczowych momentach. Żegna się z Hamburgiem
EUROSPORT
24 min
pc
Polski "statek kosmiczny"? Wyjaśniamy, co kryje się pod zapowiedzią premiera
Opinie i wydarzenia
burza blyskawica piorun shutterstock_1143857900
Tu noc będzie burzowa. Są alarmy
METEO
Rotterdam wypadek tramwaj
Zderzenie tramwajów na moście. Kilkanaście osób rannych
Świat
Valletta Malta shutterstock_2377869017_1
Ponad doba bez prądu, temperatura sięga 42 stopni
METEO
Stacja paliw, paliwo, tankowanie
Skok cen paliw. W tych województwach zapłacisz najwięcej
BIZNES
Robert Więckiewicz i Janusz Chabior na planie filmu "Dziki, dziki wschód" w reżyserii Jana Holoubka
Nowy film Jana Holoubka na prestiżowym festiwalu
Kultura i styl
Wołodymyr Zełenski, Mychajło Fedorow, Wałerij Załużny
Kto wygrałby w pierwszej turze wyborów w Ukrainie? Sondaż
Świat
imageTitle
Philipsen doczekał się zwycięstwa. Kwiatkowski walczył w ucieczce
EUROSPORT
Burza, ulewy
Gdzie jest burza? Grzmi, kłębią się ciemne chmury
METEO
Pełnomocnik rządu Niemiec ds. współpracy z Polską Knut Abraham
Niemiecki polityk zachęca do nauki języka polskiego
Świat
imageTitle
Faworytki nie zawiodły. Hit w półfinale Ligi Narodów siatkarek
EUROSPORT
zamek elektroniczny, karta dostępu, bezpieczeństwo shutterstock_2564956181
"Potrzebujemy brukselskiego bata"
BIZNES
16-latka przewoziła na hulajnodze pasażerkę i była nietrzeźwa
Jechała hulajnogą z pasażerką. "Nastolatka zachowywała się irracjona"lnie"
WARSZAWA
pyszne pl shutterstock_1831894381_1
Ruszają kontrole w Pyszne.pl. Spółka odpowiada
BIZNES
Dziewczynki są tzw. czworaczkami jednojajowymi (monozygotycznymi)
Taka ciąża zdarza się raz na 15 milionów
Anna Bielecka
Piotr Kuśmirek zginął na Słowacji
Tragiczny finał poszukiwań warszawskiego poety
WARSZAWA
imageTitle
Lewandowski odlicza godziny do debiutu. Kiedy i o której godzinie mecz Inter Miami - Chicago Fire?
EUROSPORT
Xi Jinping i Donald Trump w Pekinie, 14 maja 2026 roku
Smok wygrywa z Wujkiem Samem. "Historia amerykańskiego upadku"
Świat
Gdyby podniesiona została kwota wolna do 8 tys. zł bez podnoszenia podatków, zmniejszenia wydatków lub błyskawicznego uszczelnienia systemu ściągania danin, wzrósłby deficyt budżetowy
Kosiniak-Kamysz o wyższej kwocie wolnej od podatku: będzie
BIZNES
brzuch badanie shutterstock_2420260789_1
Ma zatrzymać jeden z najgroźniejszych nowotworów. Pierwszy test na ludziach pozytywny
Zdrowie
Lato nad rzeką
Upał wróci do Polski. Na jak długo
METEO
imageTitle
Maks Kaśnikowski w podcaście Eurosportu. O pasji do tenisa i koszykówki
EUROSPORT
OpenAI aplikacje AI
Test AI wymknął się spod kontroli. "Bezprecedensowy incydent cybernetyczny"
BIZNES
Peter Magyar
Magyar wzywał do jego odwołania. Podał się do dymisji
Świat
Podejrzany o zabójstwo Kristiny ma status więźnia niebezpiecznego
Zabił 10-letnią Kristinę. To była zbrodnia "przygotowana w drobnych szczegółach"
Wrocław
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica