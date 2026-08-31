Świat Samolot wleciał w przestrzeń powietrzną nad elektrownią jądrową. Poderwano myśliwce Oprac. Maciej Wacławik |

Węgry, Paksu. Wyłączenie elektrowni atomowej przez niski stan wody w Dunaju Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Mężczyzna uprowadził samolot w sobotę rano z lotniska w mieście Kalocsa, po czym wleciał w przestrzeń powietrzną nad elektrownią jądrową w Paksu. Minister obrony Węgier Romulusz Ruszin-Szendi napisał na Facebooku, że siły powietrzne zostały powiadomione o kradzieży małego samolotu, który kilka minut później awaryjnie lądował w rejonie miejscowości Gerjen.

"Myśliwce typu Gripen zlokalizowały uszkodzoną maszynę i pozostały nad miejscem zdarzenia do czasu przybycia śmigłowca ratunkowego oraz naziemnych służb mundurowych" - napisał minister w poście zaczynającym się od słów: "Dziwny alarm". Jak zaznaczył, nikt nie odniósł obrażeń.

Uprowadził samolot, chciał ukraść samochód

24-latek po lądowaniu próbował oddalić się z miejsca zdarzenia. Kierowca przejeżdżającego samochodu zauważył go przy drodze i próbował mu pomóc. Mężczyzna próbował ukraść pojazd, jednak został powstrzymany. Ostatecznie został zatrzymany przez policję podczas próby ucieczki. Twierdził, że był tak pijany, że nie pamięta kradzieży samolotu - poinformował portal 24.hu. 24-latka najpierw przewieziono do szpitala, a później do aresztu.

Węgierska policja opublikowała nagranie z lotniska i miejca awaryjnego lądowania maszyny.

Rozwiń

Przeciwko 24-latkowi wszczęto postępowanie w sprawie kradzieży i rozboju.

Redagował AM