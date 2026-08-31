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Świat

Samolot wleciał w przestrzeń powietrzną nad elektrownią jądrową. Poderwano myśliwce

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Węgierskie Siły Powietrzne Saab Gripen JAS-39 w locie
Węgry, Paksu. Wyłączenie elektrowni atomowej przez niski stan wody w Dunaju
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Węgierskie siły powietrzne poderwały myśliwce po tym, jak pijany 24-latek uprowadził lekki samolot Cessna 172 i skierował się w stronę elektrowni jądrowej w Paksu - poinformował w niedzielę portal 24.hu.

Mężczyzna uprowadził samolot w sobotę rano z lotniska w mieście Kalocsa, po czym wleciał w przestrzeń powietrzną nad elektrownią jądrową w Paksu. Minister obrony Węgier Romulusz Ruszin-Szendi napisał na Facebooku, że siły powietrzne zostały powiadomione o kradzieży małego samolotu, który kilka minut później awaryjnie lądował w rejonie miejscowości Gerjen.

"Myśliwce typu Gripen zlokalizowały uszkodzoną maszynę i pozostały nad miejscem zdarzenia do czasu przybycia śmigłowca ratunkowego oraz naziemnych służb mundurowych" - napisał minister w poście zaczynającym się od słów: "Dziwny alarm". Jak zaznaczył, nikt nie odniósł obrażeń.

Uprowadził samolot, chciał ukraść samochód

24-latek po lądowaniu próbował oddalić się z miejsca zdarzenia. Kierowca przejeżdżającego samochodu zauważył go przy drodze i próbował mu pomóc. Mężczyzna próbował ukraść pojazd, jednak został powstrzymany. Ostatecznie został zatrzymany przez policję podczas próby ucieczki. Twierdził, że był tak pijany, że nie pamięta kradzieży samolotu - poinformował portal 24.hu. 24-latka najpierw przewieziono do szpitala, a później do aresztu.

Węgierska policja opublikowała nagranie z lotniska i miejca awaryjnego lądowania maszyny.

Przeciwko 24-latkowi wszczęto postępowanie w sprawie kradzieży i rozboju.

Redagował AM

Źródło: PAP
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Tagi:
WęgrysamolotyWojsko
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
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