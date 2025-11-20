Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Darmowa gazetka strasząca wojną" trafiła do skrzynek

Viktor Orban
Węgierska opozycja mobilizuje się przed wyborami, a jej lider zdeklasował Orbana w sondażu
Źródło: Przemysław Kaleta/Fakty po Południu TVN24
W jednej z wiosek w pobliżu Budapesztu, we wszystkich skrzynkach pocztowych, pojawiła się darmowa gazetka strasząca Węgrów wojną - podał dziennik "Nepszava". Wydaje ją firma związana z węgierskim rządem. W kwietniu na Węgrzech odbędą się wybory parlamentarne. W sondażach prowadzi opozycyjna partia TISZA.

W środę rano do każdej skrzynki pocztowej w wiosce w pobliżu Budapesztu wrzucono nigdy wcześniej niepublikowaną gazetę wydaną przez firmę związaną z węgierskim rządem - powiadomiła "Nepszava", powołując się na jednego z czytelników, który stwierdził, że "nigdy wcześniej nie widział takiej gazety, nawet podobnej".

Darmowe pismo, zatytułowane "Bors" (pieprz) i liczące 16 stron, ma trafiać do czytelników co miesiąc. Zajęło się tylko jednym tematem - oskarżaniem europejskich przywódców i najważniejszej partii opozycyjnej Węgier o chęć wciągnięcia kraju w wojnę.

Sprzeczne informacje w sprawie sankcji. Orban już się pochwalił
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sprzeczne informacje w sprawie sankcji. Orban już się pochwalił

"Bors" prawdopodobnie będzie w głównej mierze rozpowszechniany na wsiach, ponieważ trudno sobie wyobrazić, żeby mieszkańcy dużych miast – w większości krytyczni wobec Fideszu – przebrnęli przez artykuły oderwane od rzeczywistości - napisała "Nepszava".

"Nepszava" cytuje kilka tytułów z pierwszego numeru: "Nie wysyłajmy naszych dzieci na wojnę!"; "Potęgi światowe testują nową broń nuklearną"; "12 705 bomb atomowych zagraża światu"; "Europejscy przywódcy zobowiązali się do popierania wojny";

"Wkrótce rozpoczną pobór młodych Chorwatów".

Tak wygląda gazeta "Bors" w publikacji dziennika "Nepszava"
Tak wygląda gazeta "Bors" w publikacji dziennika "Nepszava"
Źródło: nepszava.hu

Fidesz buduje strategię przed wyborami

Na łamach gazetki środowisku Petera Magyara i jego partii TISZA - liderowi przedwyborczych sondaży - zarzucono chęć przywrócenia poboru do wojska.

"Wygląda na to, że Fidesz buduje swoją strategię wyborczą na strachu przed wojną w lojalnych wobec siebie miejscowościach" - skomentowała "Nepszava".

Kierowana przez Magyara TISZA utrzymuje stałą przewagę nad obecnie rządzącym Fideszem w większości przedwyborczych sondaży. Wybory parlamentarne na Węgrzech mają odbyć się w kwietniu 2026 roku.

Autorka/Autor: tas/lulu

Źródło: PAP, Nepszava

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AKOS KAISER / HANDOUT

Udostępnij:
TAGI:
Viktor OrbanFidesz
Czytaj także:
Policja zatrzymała osiem osób podejrzanych o kradzieże samochodów
Kradli auta w miastach i rozbierali w lasach
WARSZAWA
Policjanci zatrzymali sprawcę kradzieży puszki z datkami
Ukradł puszkę z datkami na leczenie chorego chłopca
WARSZAWA
Zabawa manatów i delfina na Florydzie
Delfin zachęcił manaty do zabawy. Nagranie
METEO
57 min
pc
Nieuniknione dziecko Thatcher i Blaira. Jest się kogo bać?
Podcast o zagranicy
Elon Musk
Musk ogłasza nowe plany. To będzie jeden z największych takich projektów na świecie
BIZNES
imageTitle
"To mój ostatni rok". Nieodwołalna decyzja mistrzyni
EUROSPORT
Lewandowski
Polacy czekają na rywali. Kogo lepiej uniknąć?
EUROSPORT
Parada morska
Polska chce mieć nowe okręty podwodne. "Coraz bliżej zakupu"
Polska
Remont na Grójeckiej
Tramwaje nie będą kursować jedną z głównych tras
WARSZAWA
Weekendowe frezowania
Ulice zyskają nowy asfalt. Frezowanie w czterech dzielnicach
WARSZAWA
pap_20220928_10Z
Prowadził głodówkę, zostanie wydany Niemcom
Świat
Miasto chce sprzedać działkę przy ulicy Okopowej
Astronomiczna cena za działkę z historyczną zabudową
WARSZAWA
imageTitle
Losowanie baraży mundialu z udziałem Polski. Kiedy i o której ceremonia?
EUROSPORT
Bundeswehra, ćwiczenia
Wojsko ćwiczyło w berlińskim metrze. "Chodzi o to, by być gotowym"
Świat
Prezydent Karol Nawrocki
Kolejny wpis z groźbami wobec prezydenta
Polska
Przemysław Czarnek
Siedem kluczowych faktów o programie Przemysława Czarnka
Polska
Dworek w Jadwisinie należący do LOT "Inte-gra"
Willa plus. Pierwsza nieruchomość wystawiona na sprzedaż, cena trzykrotnie wyższa
Zespół autorów
Mateusz MżykJustyna SucheckaPiotr Szostak
Mika, sabotaż na torach kolejowych, dywersja
Wnioski o areszt w sprawie aktów dywersji, pięć zasad Tuska, plan zakończenia wojny
Polska
Donald Trump
Twierdzi, że "nie ma nic do ukrycia". Trump podpisał ustawę
Świat
snieg deszcz shutterstock_1146451535_1
Będzie padał deszcz ze śniegiem i deszcz. Warto założyć ciepłe ubrania
METEO
imageTitle
Nigdy nie odwiedził kraju, który teraz go wielbi. "Zbyt niebezpieczne"
EUROSPORT
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
"Nowy plan" zakończenia wojny Rosji. "Bardzo wygodny dla Putina"
Świat
Szczątki drona znalezione na Łotwie
Szczątki drona na łotewskiej plaży
Świat
Władysław Kosiniak-Kamysz i Thomas Rose
"Szczera rozmowa" z ambasadorem USA
Polska
imageTitle
Wybrano najlepszego piłkarza Afryki
EUROSPORT
Donald Trump w Białym Domu
Trump: coś z nim nie tak, chętnie bym go wywalił
BIZNES
Nowe zdjęcie komety 3I/ATLAS
NASA pokazała nowe zdjęcia komety. Niektórzy myślą, że to UFO
METEO
social media shutterstock_2564867453
"Możliwe naruszenie prywatności milionów użytkowników"
BIZNES
imageTitle
Szpital w Madrycie pęka w szwach. Najlepszy obrońca kontuzjowany
EUROSPORT
Bezpłatne przejazdy pociągami KM dla wolontariuszy WOŚP (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczny wypadek na torach. Opóźnienia pociągów sięgały godziny
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica