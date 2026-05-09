Świat Jest nowy premier Węgier. Parlament zdecydował Oprac. Kuba Koprzywa |

Peter Magyar po wyborze na premiera Węgier Źródło: TVN24, Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Nowy premier Węgier otrzymał 140 głosów "za" i 54 głosy "przeciw". Sam wstrzymał się od głosu. Pierwsze posiedzenie nowego parlamentu Węgier było emitowane na kilku telebimach przed budynkiem parlamentu Węgier, gdzie zgromadziły się tysiące zwolenników nowych władz. Ogłoszenie wyników głosowania przyjęto głośnymi brawami zarówno w samym parlamencie, jak i przed gmachem.

Peter Magyar po wyborze na premiera Źródło: Reuters

Peter Magyar nowym premierem. Mówił o służbie, zwrócił się do prezydenta

W pierwszym przemówieniu po wyborze na premiera Peter Magyar podkreślił, że będzie Węgrom służyć, a nie nimi rządzić. - To, co się stało, jest przestrogą dla wszystkich premierów, że władza jest ulotna. Konsekwencje naszych decyzji będziemy odczuwać przez pokolenia - powiedział.

- Chcę powiedzieć jasno i wyraźnie, kiedy jestem tutaj, w domu demokracji i konstytucji: będę służył mojej ojczyźnie - mówił.

- Węgrzy powierzyli nam misję położenia kresu trwającej od dziesięcioleci stagnacji - mówił. - Powierzyli nam misję otwarcia nowego rozdziału w historii Węgier. Nie tylko po to, by zmienić rząd, ale także, by zmienić system. By zacząć od nowa - ciągnął.

Zwrócił się też do prezydenta Węgier Tamasa Sulyoka, który otworzył sesję Zgromadzenia Narodowego. - Mówił o tym, że reprezentuje cały naród, o państwie prawa - zauważył Magyar. Ocenił, że to "ironiczne".

- Czas, żeby stąd odejść, póki jest to możliwe - powiedział do Sulyoka. Wzywał do tego jeszcze zanim został oficjalnie wybrany premierem.

Magyar do prezydenta: czas odejść, póki jest to możliwe Źródło: TVN24, Reuters

Mówił, że jego poprzednicy "zniszczyli i ukradli wszystko". - Teraz powinno się za to wziąć odpowiedzialność - stwierdził. - A co oni robią teraz? Uciekają, wycofują się. Piorą sobie ręce - dodał.

Nowy rząd na Węgrzech

Przed głosowaniem w sprawie premiera parlament zatwierdził listę nowych ministerstw rządu Tiszy, który składać się będzie z 16 resortów: zdrowia, sprawiedliwości, do spraw dzieci i edukacji, finansów, rolnictwa i żywności, spraw wewnętrznych, środowiska, gospodarki i energetyki, obrony, transportu i inwestycji, spraw zagranicznych, spraw społecznych i rodziny, relacji społecznych i kultury, nauki i technologii, rozwoju regionalnego i wsi oraz kancelarii premiera.

Skład rządu przyjęto głosami 141 deputowanych przy sprzeciwie dwóch i 53 wstrzymujących się.

Wcześniej, po złożeniu przysięgi, deputowani do 199-osobowego Zgromadzenia Narodowego wybrali przewodniczącą i wiceprzewodniczących parlamentu. TISZA wprowadziła do parlamentu 141 posłów, zyskując w nim większość konstytucyjną. Koalicja Fidesz-KDNP pod wodzą ustępującego premiera Viktora Orbana uzyskała 52 mandaty, a skrajnie prawicowy Mi Hazank - sześć. Sam Orban zrezygnował z mandatu posła.

OGLĄDAJ: Jak Peter Magyar "rozsypał system"? Zobacz cały materiał