Partia rywala Orbana zyskuje na popularności

Węgierska partia TISZA, pod przywództwem Petera Magyara, krytyka premiera Viktora Orbana, zyskuje na popularności, na kilka tygodni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego – wynika z najnowszego sondażu ośrodka Median. Koalicja Fidesz-KDNP może nie utrzymać w nadchodzących wyborach dotychczasowych 13 mandatów w Parlamencie Europejskim, z 21 miejsc przysługujących Węgrom.

Poparcie dla rządzącej na Węgrzech koalicji Fidesz-KDNP wciąż jest największe i wynosi 46 procent, ale partia Viktora Orbana zmaga się z konsekwencjami skandalu z ułaskawieniem osoby skazanej za tuszowanie pedofili, który wybuchł w lutym i doprowadził do dymisji prezydent Katalin Novak .

Największy spadek od lat

Wybory w czerwcu

Wybory do Parlamentu Europejskiego na Węgrzech odbędą się 9 czerwca, równolegle do wyborów samorządowych. Rząd Orbana liczy m.in. na większą reprezentację sił krytycznie nastawionych do pomocy dla zmagającej się z rosyjską inwazją Ukrainy oraz kwestii migracji.