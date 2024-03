Nowy prezydent Węgier Tamas Sulyok, który we wtorek objął obowiązki głowy państwa, podpisał ratyfikację przyjęcia Szwecji do NATO. Węgry wyraziły zgodę na przyjęcie Szwecji jako ostatni kraj Sojuszu.

Węgierski parlament poparł przyjęcie Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego 26 lutego. Wniosek w tej sprawie czekał w Zgromadzeniu Narodowym na głosowanie od lipca 2022 roku. W sobotę na stronie parlamentu Węgier opublikowano pismo do biura prezydenta z protokołem dotyczącym akcesji Szwecji do NATO. Na dokumencie widniało już nazwisko Sulyoka.