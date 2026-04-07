Świat

Lider węgierskiej opozycji: USA będą kluczowym partnerem

Peter Magyar na wiecu TISZY w mieście Kecskemét w centralnej części Węgier
Vance: Orban okazał się być najmocniejszym liderem w Europie
Źródło: Reuters
Peter Magyar, lider najważniejszej opozycyjnej partii Węgier TISZA, zapewnił, że Stany Zjednoczone pozostaną kluczowym partnerem kraju po zwycięstwie jego ugrupowania w wyborach parlamentarnych. W większości niezależnych sondaży partia wyprzedza Fidesz premiera Viktora Orbana.

Lider TISZY zacytował wypowiedź J.D. Vance'a z wtorkowej konferencji prasowej w Budapeszcie z premierem Węgier Viktorem Orbanem, w której amerykański wiceprezydent zapewnił, że Stany Zjednoczone "będą współpracować z każdym, kto wygra węgierskie wybory". W pominiętej przez Magyara części wypowiedzi Vance dodał, iż "jest pewien, że to Viktor Orban wygra najbliższe wybory".

"Rząd TISZY będzie postrzegał Stany Zjednoczone jako kluczowego partnera, zarówno jako sojusznika w NATO, jak i partnera gospodarczego" - zaznaczył Magyar. Opozycjonista zaprosił przy tym prezydenta USA Donalda Trumpa i wiceprezydenta Vance'a na obchody 70. rocznicy rewolucji przeciwko okupacji sowieckiej, która jest obchodzona na Węgrzech 23 października.

Peter Magyar na wiecu TISZY w mieście Kecskemét w centralnej części Węgier
Peter Magyar na wiecu TISZY w mieście Kecskemét w centralnej części Węgier
Źródło: TAMAS VASVARI/EPA/PAP

Vance: chcę wysłać sygnał

Wiceprezydent USA przyleciał we wtorek do Budapesztu z dwudniową wizytą, by udzielić Orbanowi poparcia przed nadchodzącymi wyborami. Podczas wspólnej konferencji prasowej przyznał, że "chce pomóc premierowi Węgier w sezonie wyborczym jak tylko może".

- Nie liczę na to, by obywatele Węgier słuchali wiceprezydenta USA. Nie dlatego tu jestem. Chcę wysłać sygnał wszystkim, a szczególnie biurokratom w Brukseli, którzy robią, co mogą, by kontrolować naród węgierski, bo nie lubią ich lidera - mówił amerykański wiceprezydent. Dodał, że "to, co dzieję się przed wyborami na Węgrzech, jest jedną z najgorszych form zagranicznej ingerencji, jaką widział albo o jakiej czytał".

- Brukselscy biurokraci próbowali zniszczyć gospodarkę Węgier, sprawić, by kraj był mniej niezależny energetycznie. Robią to wszystko, bo nienawidzą tego gościa - powiedział Vance, wskazując na stojącego obok Orbana. - Zachęcam Węgrów, by zapytali siebie samych nie o to, kto jest pro- albo antyeuropejski, pro- czy antyamerykański, ale kto jest prowęgierski - zaznaczył.

J.D. Vance na Węgrzech. Ujawnił powód, dla którego "wysłał go prezydent USA"
J.D. Vance na Węgrzech. Ujawnił powód, dla którego "wysłał go prezydent USA"

Wybory parlamentarne na Węgrzech

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Opozycyjna TISZA wyprzedza Fidesz premiera Viktora Orbana w większości niezależnych sondaży. W marcowym badaniu firmy Median uzyskała poparcie na poziomie 58 procent wśród zdecydowanych wyborców, a Fidesz - 35 procent. Badanie ośrodka 21 Research Center z 1 kwietnia wykazało, że TISZA cieszy się poparciem 56 procent zdecydowanych wyborców, a Fidesz - 37 procent.

Sondaże ośrodków powiązanych z rządem wskazują na przewagę ugrupowania Orbana, wynoszącą kilka punktów procentowych.

Zebry u papy Orbana i bajecznie bogaty monter gazu. Kurioza, których Węgrzy mają dość
0704_wars_wegry_zebry

Zebry u papy Orbana i bajecznie bogaty monter gazu. Kurioza, których Węgrzy mają dość

Źródło: PAP

