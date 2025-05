Zmiana planów w Watykanie tuż przed konklawe

7 maja początek konklawe. Jak wygląda? Źródło: Reuters

W poniedziałek, na dwa dni przed rozpoczęciem konklawe, odbędą się dwie kongregacje kardynałów: poranna i popołudniowa - poinformował w sobotę Watykan. Dotychczas od początku wakatu w Stolicy Apostolskiej kardynałowie spotykali się tylko raz dziennie. W konklawe weźmie udział rekordowa liczba kardynałów, to oznacza dodatkowe wyzwania logistyczne.

Kluczowe fakty: Kardynałowie zbiorą się w poniedziałek o godzinie 9.00, a następnie o godzinie 17.00.

W sobotniej kongregacji generalnej uczestniczyło 177 kardynałów z całego świata.

Rekordowa liczba 133 uczestników konklawe oznacza dodatkowe wyzwania logistyczne w Watykanie.

Według zapowiedzi biura prasowego Watykanu kardynałowie zbiorą się 5 maja o godzinie 9.00, a następnie o godzinie 17.00.

Oznacza to intensyfikację rozmów przed rozpoczynającym się w środę konklawe. Być może kardynałowie postanowili dać sobie więcej czasu na dyskusję, by wypracować porozumienie w sprawie kandydata na następcę Franciszka.

Niektórzy kardynałowie wychodząc z obrad dali dziennikarzom do zrozumienia, że takiej zgody w sprawie szerokiego poparcia jeszcze nie ma.

177 kardynałów z całego świata

W sobotniej kongregacji generalnej uczestniczyło 177 kardynałów z całego świata. Wśród nich 127 elektorów z łącznej liczby 133, którzy wezmą udział w konklawe. Do Rzymu nie przyjechało jeszcze dwóch elektorów.

Kardynałowie uczestniczą w mszy w Bazylice Świętego Piotra Źródło: GIUSEPPE LAMI/PAP/EPA

Dyrektor biura prasowego Watykanu Matteo Bruni poinformował, że prace związane z restrukturyzacją i przygotowaniem pokojów dla elektorów w Domu Świętej Marty zakończą się w poniedziałek, a zajmą oni je między wtorkiem a środą rano.

Bruni przekazał, że Stolica Apostolska ponosi koszty konklawe ze swojego budżetu i nie korzysta ze wsparcia sponsorów.

Wyzwania logistyczne w Watykanie

Rekordowa liczba 133 uczestników konklawe oznacza dodatkowe wyzwania logistyczne w Watykanie. Po raz pierwszy elektorzy nie zmieszczą się w Domu Świętej Marty, która zgodnie z przepisami jest miejscem ich pobytu podczas wyboru papieża.

Dom Świętej Marty jako miejsce pobytu kardynałów elektorów podczas konklawe wskazał w Konstytucji Apostolskiej "Universi Dominici Gregis" z 1996 roku Jan Paweł II. Wcześniej z jego inicjatywy historyczny budynek został wyremontowany i zmodernizowany i powstał z niego wygodny hotel. To tam również przez cały pontyfikat mieszkał papież Franciszek.

W gmachu tym brakuje jednak miejsc dla wszystkich uczestników rozpoczynającego się w środę konklawe i dlatego watykańska dyrekcja do spraw infrastruktury i służb przygotowuje również dodatkowe miejsca noclegowe - poinformował jej wicedyrektor Silvio Screpanti w wywiadzie dla portalu Vatican News.

Jak podkreślił, konieczne okazało się znalezienie dość znacznej liczby dodatkowych pokojów. Prace w tym celu prowadzone są między innymi we współpracy z mistrzem celebracji liturgicznych.

Zasłonięcie okien Pałacu Apostolskiego

Inne prace, za które odpowiedzialny w tych dniach jest watykański urząd to zasłonięcie okien Pałacu Apostolskiego, dezaktywacja wszystkich urządzeń technologicznych i czujników zainstalowanych w Kaplicy Sykstyńskiej w trosce o jej cenne freski.

Wicedyrektor Screpanti powiedział także, że ceremoniarze zostali już szczegółowo przeszkoleni, jak należy właściwie używać dwóch piecyków - jednego do palenia kart po każdym głosowaniu na konklawe i drugiego do emisji dymu, który uniesie się z komina na dachu Kaplicy Sykstyńskiej. Jak ujawnił, technik będzie przez cały czas konklawe przebywał w małym pomieszczeniu przy kaplicy z elektronicznym pilotem, by w razie problemów przy jego pomocy uruchomić piec, aby wyleciał z komina biały dym obwieszczający wybór papieża.