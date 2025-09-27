Logo strona główna
Świat

Papież zwrócił się do katechetów z Polski

Papież Leon XIV
Papież o rosyjskich dronach nad Polską: sytuacja jest bardzo napięta
Źródło: Vatican News
Do Watykanu na Jubileusz Katechetów przybyło tysiące pielgrzymów. W czasie audiencji z okazji Roku Świętego papież Leon XIV zwrócił się do katechetów z Polski, których pozdrowił i docenił ich "stawianie czoła trudnym wyzwaniom".
Kluczowe fakty:
  • Jubileusz Katechetów potrwa do niedzieli. Jak przekazało Vatican News, bierze w nim udział ponad 20 tysięcy pielgrzymów.
  • W trakcie swojej audiencji Leon XIV skierował się do katechetów z Polski, których pobłogosławił.
  • Mówił również o sobotniej beatyfikacji duchownego Piotra Pawła Orosa, która odbędzie się w Ukrainie.

Na trzydniowy Jubileusz Katechetów, jak podało Vatican News, przybyli pielgrzymi ze 115 krajów świata. Z Polski przyjechało około 200 osób, między innymi z diecezji pelplińskiej, toruńskiej, bydgoskiej, włocławskiej, łódzkiej i obu diecezji warszawskich.

Podczas audiencji na placu Świętego Piotra Leon XIV powiedział: - Serdecznie pozdrawiam Polaków, a zwłaszcza katechetów przybyłych na Jubileusz Nadziei.

- Niech łaski uzyskane w Roku Świętym umocnią was w tak ważnej posłudze zasiewania ziarna ewangelii na glebie młodych serc, gdy stawiacie czoła trudnym wyzwaniom. Wsłuchujcie się w zmysł wiary ludu bożego. Z serca błogosławię wam i waszej ojczyźnie - dodał papież.

Papież Leon XIV
Papież Leon XIV
Źródło: PAP/EPA/GIUSEPPE LAMI

Papież o "dramacie wojny" w Ukrainie

W czasie audiencji Leon XIV nawiązał do sobotniej beatyfikacji w miejscowości Biłky w Ukrainie Piotra Pawła Orosa (1917-1953), duchownego Kościoła greckokatolickiego i męczennika. W 1944 roku potajemnie wyświęcono go na biskupa pomocniczego eparchii mukaczewskiej. W 1953 roku został zastrzelony przez komunistów we wsi Zariczczia.

Mszy beatyfikacyjnej będzie przewodniczyć w imieniu papieża kardynał Grzegorz Ryś.

Papież o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej

Papież o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej

Polska
Mała wpadka Leona XIV. "Przepraszam"

Mała wpadka Leona XIV. "Przepraszam"

- Dzisiaj w miejscowości Biłky na Ukrainie zostanie beatyfikowany kapłan Piotr Paweł Oros z eparchii Mukaczewo, zabity w 1953 roku z nienawiści do wiary. Kiedy Kościół greckokatolicki został zdelegalizowany, pozostał on wierny następcy Piotra i odważnie kontynuował swoją posługę w podziemiu, świadom ryzyka - mówił papież.

Zaapelował następnie, aby "wzywać wstawiennictwa tego nowego błogosławionego, by wyprosił dla drogiego narodu ukraińskiego wytrwałość w wierze i nadziei mimo dramatu wojny".

pc

Leon XIV: zostałem wybrany nie mając żadnych zasług

pc
Autorka/Autor: kgr/akw

Źródło: PAP, Vatican News

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GIUSEPPE LAMI

WatykanPapież Leon XIVKościół katolickiKościół w Polsce
