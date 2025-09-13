Logo strona główna
Świat

Papież przyjął nowego ambasadora USA. Otrzymał tort urodzinowy

Papież Leon i ambasador USA w Watykanie Brian Burch
Papież Leon XIV przyjął nowego ambasadora USA i otrzymał tort urodzinowy
Źródło: Reuters
Leon XIV odebrał listy uwierzytelniające od nowego ambasadora USA przy Stolicy Apostolskiej. Brian Burch przekazał papieżowi tort urodzinowy z popularnej sieci lokali w Chicago.

Papież Leon XIV przyjął w sobotę na audiencji nowego ambasadora USA przy Stolicy Apostolskiej Briana Francisa Burcha, który złożył listy uwierzytelniające. Amerykański dyplomata w przeddzień 70. urodzin papieża wręczył mu tort.

Nowy ambasador Stanów Zjednoczonych urodził się w Phoenix w Arizonie. Ma 50 lat i dziewięcioro dzieci. Jak przypominają amerykańskie media, to katolik reprezentujący prawicowe środowisko, który ostro krytykował wcześniej papieża Franciszka.

Na audiencję o Leona XIV ambasador Burch przyszedł z tortem urodzinowym, pochodzącym z popularnej sieci restauracyjnej w Chicago - rodzinnego miasta papieża. Robert Prevost - czyli Leon XIV - urodził się tam 14 września 1955 roku.

Tort urodzinowy dla papieża Leona XIV
Tort urodzinowy dla papieża Leona XIV
Źródło: Reuters
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Papież Leon XIV wita wiernych zgromadzonych na placu Świętego Piotra
Mała wpadka Leona XIV. "Przepraszam"
Kanonizacja Pier Giorgio Frassatiego i Carlo Acutisa
Pierwsza kanonizacja Leona XIV. Jest dwóch nowych świętych
Papież Leon XIV
"Zatrzymać zabijanie, rozpocząć negocjacje". Szef kancelarii Zełenskiego o słowach papieża

Autorka/Autor: fil/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT

