Papież Leon XIV przyjął w sobotę na audiencji nowego ambasadora USA przy Stolicy Apostolskiej Briana Francisa Burcha, który złożył listy uwierzytelniające. Amerykański dyplomata w przeddzień 70. urodzin papieża wręczył mu tort.

Nowy ambasador Stanów Zjednoczonych urodził się w Phoenix w Arizonie. Ma 50 lat i dziewięcioro dzieci. Jak przypominają amerykańskie media, to katolik reprezentujący prawicowe środowisko, który ostro krytykował wcześniej papieża Franciszka.

Na audiencję o Leona XIV ambasador Burch przyszedł z tortem urodzinowym, pochodzącym z popularnej sieci restauracyjnej w Chicago - rodzinnego miasta papieża. Robert Prevost - czyli Leon XIV - urodził się tam 14 września 1955 roku.

Tort urodzinowy dla papieża Leona XIV Źródło: Reuters