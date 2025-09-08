Mała wpadka Leona XIV. "Przepraszam"

W niedzielę rano odbyła się pierwsza kanonizacja pontyfikatu Leona XIV, w trakcie której papież ogłosił świętymi Carlo Acutisa oraz Pier Giorgio Frassatiego.
Po ceremonii papież wsiadł do papamobile i rozpoczął objazd po placu Świętego Piotra, aby pozdrowić przybyłych z całego świata, w tym wielu Polaków. W pewnym momencie wyciągnął rękę, żeby złapać jeden z często rzucanych w jego stronę prezentów, jednak nieumyślnie uderzył operatora kamery telewizyjnej. Na nagraniu widać, jak Leon XIV krótko po tym uśmiecha się i mówi: "Przepraszam".
Autorka/Autor: kgr/kg
Źródło: Reuters, PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MASSIMO PERCOSSI