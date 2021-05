Waszyngton wyśle przedstawiciela Departamentu Stanu, by podjął rozmowy z Palestyńczykami i Izraelem

Waszyngton jest głęboko zaniepokojony przemocą, do jakiej dochodzi na ulicach Izraela - powiedział w czwartek sekretarz stanu USA Antony Blinken. Powtórzył wcześniejsze deklaracje, że Izrael ma pełne prawo do obrony przed atakami rakietowymi Hamasu.

Również w czwartek wieczorem siły bezpieczeństwa Libanu podały, że co najmniej trzy pociski rakietowe zostały wystrzelone z południa tego kraju w kierunku Izraela. Izraelska armia zapewniła, że rakiety spadły do Morza Śródziemnego, nie powodując szkód.

Dochodzi do starć między Palestyńczykami a izraelskimi policjantami

USA wyślą do Izraela przedstawiciela Departamentu Stanu

Agencja Associated Press zwróciła uwagę, że w odróżnieniu od poprzednich podobnych konfliktów, które ograniczały się w dużej mierze do działań w Strefie Gazy i na przygranicznych terytoriach Izraela, teraz walki i rozruchy rozlewają się na znacznie rozleglejsze tereny niż nawet podczas palestyńskiej intifady w 2000 roku. Do starć i rozruchów dochodzi na ulicach izraelskich miast, w których mieszka mniejszość arabska.